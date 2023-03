GF Vip, Milena Miconi scoppia in lacrime “non ce la faccio”/ L’abbraccio di Nikita

Milena Miconi in lacrime al GF Vip: il conforto di Nikita Pelizon

Al Grande Fratello Vip 2022 anche una semplice canzone può suscitare forte commozione. In un contesto come la Casa più spiata d’Italia, dove emozione è amplificata, è facile cedere alle lacrime anche per della semplice musica passata in radio. Lo sa bene Milena Miconi, che nelle ultime ore ha ceduto alla commozione in cortiletto, mentre ascoltava la musica assieme a Nikita Pelizon e Alberto De Pisis. Come mostra un video condiviso sul sito del reality, il trio si è ritrovato a canticchiare la celebre Anche un uomo di Mina, sino a quando la concorrente è scoppiata a piangere: “Non ce la faccio“.

Nikita si è prontamente alzata per andare ad abbracciarla e consolarla, tenendola stretta a sé e coccolandola per tutta la durata del brano. “È una canzone molto intensa“, commenta rivolgendosi a Milena. La quale, verso la fine della canzone, commenta con ancora le lacrime agli occhi: “Mamma mia, questa proprio mi ha uccisa“. E, a seguire, ringrazia la coinquilina per il prezioso supporto ricevuto: “Grazie di questo abbraccio, grazie. Bella che sei“.

GF Vip, verso la finalissima a suon di emozioni

Una canzone che, probabilmente, ha riportato nella mente di Milena Miconi ricordi, emozioni, sensazioni. Al Grande Fratello Vip 2022 è facile cedere alla commozione, che diventa incontrollabile considerato il contesto di vita che devono affrontare i concorrenti, chiusi in una “bolla”, soli con se stessi e senza alcun contatto con la realtà. Intanto il grande giorno sta per arrivare: la finale di questa settima edizione è in programma il prossimo 3 aprile e tra pochissimi giorni scopriremo chi sarà il vincitore.

Già certe di un posto per la finalissima sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà: dunque, rimangono in ballo ancora alcuni posti e i nomi dei prossimi finalisti verranno rivelati nelle ultime due puntate del reality.

