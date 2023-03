GF Vip, Onestini si sbilancia su Nikita: “Ecco perché mi sono riavvicinato”/ “Non ho dimenticato ma…”

Luca Onestini spiega perché si è riavvicinato a Nikita Pelizon al GF Vip

Impossibile non notare il cambiamento di Luca Onestini nei confronti di Nikita Pelizon in queste ultime settimane di Grande Fratello Vip 7. Dopo mesi di totale distacco, silenzio e accuse, Luca si è riavvicinato alla gieffina e, negli ultimi giorni, i due scherzano e giocano insieme come se nulla fosse accaduto. Un atteggiamento che ha sollevato un po’ di dubbi in Casa, soprattutto da parte di Oriana Marzoli che ha affrontato la questione con lui in un faccia a faccia.

È proprio durante la chiacchierata con una scettica e basita Oriana che Luca ha spiegato cosa lo ha spinto a riavvicinarsi a Nikita e quali sono al momento i suoi sentimenti per lei e per ciò che c’è stato in passato. Ragionamento che poi Onestini ha voluto approfondire anche nel corso di un confessionale mostrato nel daytime del 23 marzo.

Luca Onestini: “Nikita? Non ho dimenticato cosa è successo, però…”

“Nikita? Non è che io mi sia scordato le cose, anche perché non erano cavolate ma cosa poco piacevoli.” ha subito spiegato Luca Onestini. E ha aggiunto: “Però non è che io provi dell’odio per lei, quindi ho esattamente chiare le idee. Io voglio vivermela leggera.” In merito a ciò che possono pensare i suoi compagni d’avventura, Onestini ha poi dichiarato: “Credo che non ci sia da dover dare spiegazioni su ciò che fai, ognuno fa quello che si sente, se si vuole capire è bene. Io penso comunque che i miei amici lo abbiano capito.” In realtà c’è qualcuno che ancora si stupisce di fronte a questo drastico cambiamento; nessuno, però, sospetta che si tratti di una qualche strategia da parte di Luca, piuttosto temono che Nikita possa nuovamente fraintendere i suoi atteggiamenti.

