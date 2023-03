GF Vip, Oriana furiosa con Nikita: “Finta santarellina, falsa”/ Lei punge: “Gelosa perché Luca mi parla”

Oriana Marzoli, sfuriata contro Nikita per Micol: è lite al GF Vip!

Le insinuazioni lanciare da Nikita Pelizon a Micol Incorvaia su Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip hanno fatto infuriare Oriana Marzoli. Il fatto che Nikita abbia fatto leva su possibili insicurezze di Micol, tirando in ballo la sua amica eliminata pochi giorni fa, è stato accolto dalla venezuelana come un affronto imperdonabile. Motivo per il quale, quando il GF ha messo Nikita e Oriana nello stesso gruppo per andare in onda in radio, la Marzoli si è fortemente amareggiata.

In confessionale, insieme a Nikita, Oriana ha fatto dunque presente di non voler fare la radio con lei per il suo comportamento con Micol. Poi è sbottata: “Fai finta di essere una santarellina, quando tu le dici che è un’insicura… Mi sembra così falsa questa ragazza, non ce la faccio! Io sono così, non riesco ad essere finta. So che dovrei imparare da te ma non riesco ad essere falsa. Pure la faccia che mi fai è una provocazione.”

Nikita però è pronta a replicare: “Che tu non mi sopporti è un altro discorso! È già da mesi che ti do fastidio e non me lo dici.” Le ha dunque lanciato la stoccata: “Sai cosa ti da fastidio? Che Luca ha ricominciato a parlare con me e tu non lo sopporti.” Oriana ha allora risposto facendosi una sonora risata, andando poi a sfogarsi con Giaele: “Ora vuole far apparire me come quella gelosa solo perché è tornata a parlare col mio migliore amico qui dentro! Non ce la faccio!”

