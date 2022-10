GF Vip, Orietta Berti confessa “ho 90 parrucche!”/ Web in tilt: “Ma in che senso?”

Grande Fratello Vip 2022, Orietta Berti confessa: “Ho 90 parrucche!“

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2022, Orietta Berti ha sorpreso tutti quanti rivelando di indossare spesso la parrucca. Effettivamente i suoi capelli sono sempre perfetti per ogni occasione, dalle partecipazioni televisive ai concerti in giro per l’Italia, quindi un po’ lo si poteva immaginare. Tuttavia non era ancora ufficialmente noto, e ne ha parlato la stessa cantante in diretta. Alfonso Signorini, in particolare, si è voluto ironicamente immortalare sui social con una parrucca della sua opinionista e le ha chiesto: “Ho trovato una delle parrucche di Orietta. Ma quante ne hai?“.

La cantante rivela: “90. Sì ma la metà le ho lasciate a Los Angeles, perché me le metto quando sono là“. Ben 90 parrucche ad impreziosire in ogni occasione il volto di Orietta Berti. D’altronde è un modo per apparire sempre perfetta durante ogni suoi impegno, professionale e di svago, evitando di andare ogni volta dal parrucchiere.

Orietta Berti indossa la parrucca, sgomento su Twitter: “Ma in che senso?“

La rivelazione di Orietta Berti nello studio del Grande Fratello Vip 2022 ha però colto molti telespettatori di sorpresa. Non tutti immaginavano che la cantante ricorresse all’utilizzo di parrucche e molti pensavano che la sua fosse una chioma naturale. Su Twitter in molti hanno commentato la grande sorpresa avuta in diretta, dicendosi spiazzati. “Ma in che senso i capelli di Orietta Berti sono una parrucca? Dove ho vissuto tutto ‘sto tempo?!“, si chiede ironicamente un telespettatore.

Ma lo stupore è generale: “1h fa scopro tra le notizie… Cioè mi state dicendo che Orietta Berti porta la parrucca….“. E c’è anche chi ironicamente ricondivide la foto di Alfonso Signorini con indosso la parrucca della sua opinionista, scrivendo: “Il potere della parrucca di Orietta“. Un confessione che, dunque, ha colto molti di sorpresa.

Ma nsembra… è popò vero la vita è una menzogna…#GrandeFratello #gfivip #oriettaberti @GrandeFratello @OriettaBerti pic.twitter.com/mYqE60wGEI — Veronica Paolucci (@VeronicaPaoluc6) October 17, 2022

IL POTERE DELLA PARRUCCA DI ORIETTA #GFVIP pic.twitter.com/zQgGo51sRd — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) October 17, 2022













