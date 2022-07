GF Vip Party, chi sono i due ex gieffini scelti per la conduzione?/ Soleil Sorge e…

A poco più di un mese dall’avvio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2022 sono stati svelati i nomi dei due ex gieffini che diventeranno i conduttori del GF Vip Party, il format di Mediaset Infinity che come sempre regala qualche approfondimento in più sul reality e sui suoi concorrenti.

Stando a quanto riportato da TVBlog i due futuri conduttori saranno due dei concorrenti più amati e odiati allo stesso tempo delle scorse edizioni: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli che commenteranno le avventure dei nuovi concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia con e senza ospiti in concomitanza alla messa in onda dello show di Canale 5.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nuovi conduttori al GF Vip Party

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli hanno partecipato a due edizioni diverse del reality show anche se entrambi durante il loro percorso all’interno della casa hanno attirato le critiche e i complimenti degli spettatori sempre divisi sui due personaggi.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip punta fin da subito a battere tutti i record già stabiliti durante la scorsa edizione prolungando il programma fino a primavera inoltrata. Di recente inoltre, il conduttore Alfonso Signorini è intervenuto sui suoi profili social per confermare la data d’inizio del reality al 19 settembre dopo che alcune voci ipotizzassero l’inizio dello show dopo il 25 settembre per permettere a tutti i concorrenti di recarsi alle urne per il voto.

