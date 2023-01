GF Vip, provvedimento contro Oriana, Giaele e Alberto?/ Violato regolamento, la regia li riprende: l’accaduto

Grande Fratello Vip, provvedimento disciplinare contro Oriana, Giaele e Alberto?

Potrebbe arrivare un nuovo provvedimento nella Casa del Grande Fratello Vip nella prossima puntata in diretta. Proprio di recente Alfonso Signorini è dovuto intervenire e rimproverare i vipponi per alcuni comportamenti scorretti nella Casa: dal non rispettare il richiamo in confessionale al cercare di eludere i microfoni fino a non indossarli del tutto. Il conduttore aveva avvertito che, qualora si fosse ripetuto, ne avrebbe risentito il budget della spesa, cosa che potrebbe dunque accadere lunedì.

Ma cos’è accaduto? Tre concorrenti del GF Vip 7, nel particolare Oriana, Giaele e Alberto, hanno cercato di eludere i microfoni, allontanandoli e parlando sotto le coperte per non farsi sentire. Stando a quanto riporta Leggo, i tre stavano ‘sparlando’ di alcuni compagni d’avventura, tra cui Wilma Goich.

Oriana, Giaele e Alberto rimproverati dalla regia: cos’è accaduto

Oriana e Giaele, nel particolare, pare stessero discutendo del comportamento incoerente di Wilma Goich, accusata di parlare male alle spalle quando poi davanti si mostra sempre gentile e ben disposta. La chiacchierata sotto le coperte non è però durata molto visto che la regia, accorgendosi del comportamento dei tre, li ha ripresi, invitandoli a parlare con microfoni vicini e non nascosti dalle coperte. “Ragazzi, microfoni in bella vista, fuori dai piumini… Si parla in maniera serena, grazie”, è stato il rimprovero della regia. I tre a quel punto sono tonati ligi alle regole ma hanno immediatamente cambiato il discorso.

