Gf vip, “Soleil Sorge sempre più innamorata”/ Che succede dopo l’addio ad Alex Belli?

Soleil Sorge è innamorata? Questo è l’interrogativo generale in rete, dal momento che l’ex Grande fratello vip 6, che nella Casa più spiata d’Italia ha avviato un triangolo amoroso con Alex Belli e la promessa sposa Delia Duran per poi decidere di troncarlo prima della fine del reality, è stata avvistata in atteggiamenti intimi con il suo sedicente fidanzato. Già nella Casa più spiata d’Italia Soleil aveva accennato di avere il cuore impegnato, scatenando così i gossip dei beninformati che indicano come suo fidanzato attuale Carlo Domingo, proprietario e gestore di una grande compagnia di eventi, ovvero la Domingo Communication, che collabora con brand e personaggi televisivi importanti. E in queste ore, alla luce di alcune segnalazioni pervenute all’esperta di gossip Deianira Marzano, via social, si direbbe che Soleil sia ufficialmente impegnata dal punto di vista sentimentale.

Nel dettaglio, come ripreso dalla blogger di gossip tra le Instagram stories la segnalazione pervenuta fa sapere che Soleil sia stata avvistata in un treno da Milano e con destinazione Napoli, mentre baciava appassionatamente il fidanzato. Da qui la pronta deduzione “en rose” della Marzano: “Soleil sempre più innamorata”. Ma non è tutto. Perché, inoltre, una seconda segnalazione giunta alla blogger testimonierebbe l’avvistamento in treno della chiacchierata coppia con un sonoro: “Confermo, mio marito lavora in treno e li ha visti insieme”.

Insomma, sembra proprio che stia proseguendo a gonfie vele la storia d’amore top-secret di Soleil Sorge, oltre al successo inarrestabile che l’ex Grande fratello vip 6 vanta in tv e sui social. Dopo l’addio all’attore Alex Belli registratosi al Gf vip 6, la modella italo-americana si è rivelata una dei personaggi tv più richiesti dal grande pubblico del piccolo schermo, imponendosi come giudice a La pupa e il secchione 2022 e subito dopo come naufraga special guest a L’isola dei famosi 2022. E non solo. Nell’ultimo periodo Soleil ha lanciato anche la sua linea di beachwear State of Soleil. Staremo, quindi, a vedere cos’altro riserverà il futuro all’ex Gf vip 6.

