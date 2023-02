GF Vip, Spinalbese stronca Edoardo e Antonella: “Mai creduto in questa storia”/ “Rapporto non sano”

Antonino Spinalbese critica la storia tra Antonella ed Edoardo al GF Vip: “Rapporto non duraturo”

Antonino Spinalbese torna ad essere chiamato in causa nella tormentata e turbolenta storia d’amore nata tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. Quest’ultimo ha ribadito alla fidanzata di non prendere neppure in considerazione il fatto che lei, fuori dal GF Vip, possa frequentare Antonino per amicizia, cosa che metterebbe fine alla loro storia. Una rivelazione che Antonella ha poi fatto a Spinalbese, che a sua volta ha commentato il loro rapporto in un lungo confessionale.

Per Antonino quella nata tra Antonella ed Edoardo è una storia che, così come si presenta ora, non ha futuro una volta usciti dal Grande Fratello Vip, ed è anzi anche un rapporto non sano.

Antonino Spinalbese: “Edoardo? Insicuro e con una mania del controllo imbarazzante”

In una lucida analisi, Spinalbese ha dunque detto la sua su questa discussa storia d’amore: “Il gesto di Antonella è quello di una ragazza che, in una litigata, vuole fare la stessa cosa del suo partner: dare fastidio.” ha esordito. “Tutti e due giocano al gioco di darsi fastidio e questo denota un rapporto non duraturo.”

Antonino ha dunque lanciato nuove stoccate a Donnamaria: “Lui è un ragazzo insicuro, che non riesce a rimanere lucido, con una mania del controllo imbarazzante.” E ha infine sentenziato: “Non è un rapporto sano: da una parte mi sembra tutto molto teatrale. Il problema è alla base: il rapporto, il pensiero, questi dispetti. Io non ho mai creduto in questa relazione, se questi sono i loro termino non so dove pensano di andare sinceramente!”

