GF Vip, Wilma Goich piange ricordando la figlia morta “Susanna mi manca”/ “Non sentirla più chiamarmi mamma…”

Wilma Goich, il toccante ricordo della figlia Susanna al Grande Fratello Vip

Wilma Goich, concorrente del Grande Fratello Vip 2022, porta con se un grande dolore. La celebre cantante ha perso sua figlia Susanna Vianello (avuta dalla relazione con Edoardo Vianello), scomparsa a soli 49 anni nel 2020 a causa di un tumore. Una perdita che ha segnato profondamente la donna e che ad oggi è ancora una ferita apertissima. Lo racconta anche nella Casa del GF Vip, svelando a Charlie Gnocchi e Marco Bellavia quanto per lei sia difficile parlarne senza piangere.

Wilma Goich: "Elettra Lamborghini? Una cosa obbrobriosa"/ "L'ho vista in tv e..."

Wilma ricorda sua figlia Susanna al GF Vip e le lacrime iniziano a scorrere: “Non volevo piangere perché ho detto, almeno una volta mi fanno un’intervista in televisione e non voglio piangere. – ha spiegato – Perché, negli ultimi due anni, ogni volta che mi hanno fatto un’intervista ho pianto. Perché mi hanno fatto delle domande che mi hanno fatto piangere.”

Wilma Goich si scaglia contro Sara Manfuso al GF Vip/ "E' proprio cattiva"

Wilma Goich: “A me non manca solamente mia figlia ma anche il suo chiamarmi ‘mami'”

Wilma Goich si è lasciata andare a confessioni molto personali nella Casa del Grande Fratello Vip ricordando il dolore immenso della perdita di sua figlia e ciò che oggi più le fa male: “Aspettavo, da un momento all’altro, la domanda: ‘Cos’è che ti manca adesso?’. – ha spiegato – A me non manca solamente mia figlia, che è molto importante perché è la vita, a me manca per esempio il fatto di essere chiamata Mamma. A me manca quello. Perché mi manca mia figlia? Mia figlia mi manca perché tutte le mattine, alle 9 mi diceva: ‘Mami…’”, ha concluso. Un racconto molto toccante che nasconde molti retroscena che Signorini sicuramente approfondirà nel corso di una delle prossime dirette del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Wilma Goich: "Edoardo Vianello? Gli piacevano le donne ma se le faceva pure"/ Stoccata al GF Vip!

© RIPRODUZIONE RISERVATA