Gfvip 7, Brenda Anicar nel cast? / Lei rompe il silenzio

Brenda Asnicar verso il Gf vip 7? La replica dell’attrice

A pochi mesi dalla fine del Grande fratello vip 6, conclusosi con la vittoria finale di Jessica Selassiè si è ufficialmente aperto il totonomi sui papabili nomi dei vip che potrebbero prendere parte al rinnovato reality dei vipponi e quindi al Grande fratello vip 7. La nuova edizione in arrivo del reality condotto da Alfonso Signorini -stando alle ultime anticipazioni tv ripresa da Novella 2000- potrebbe ingaggiare ufficialmente tra gli altri concorrenti vip l’ex tronista di Uomini e donne, Nilufar Addati, l’highlander del Grande fratello vip, Antonio Zequila. La stessa fonte ha indicato poi il nome di Brenda Asnicar, attrice iberica della serie tv Il mondo di Patty, tra i possibili vipponi del Gf vip 7. Una voce quest’ultima che ora trova la pronta smentita social da parte della diretta interessata.

La stessa attrice dagli occhi da cerbiatta, molto amata in Italia, non appena appresa la voce made in Italy circolante nel web sul suo conto si è mobilitata su Twitter, per smentire categoricamente l’anticipazione tv che la vede prossima a varcare la porta rossa della Casa dei vipponi, per il Gf vip 7.

Il tweet di smentita è virale

Nel dettaglio, a mezzo Twitter Brenda Asnicar ha lanciato un cinguettio secco e che non lascia spazio a libere interpretazioni, in quanto palesa cioè che l’attrice iberica non prenderà parte al Grande fratello vip 7. “Ciao! Non c’é Gvip nel mío schedule at the moment” Vi amoooooo”, si legge tra l righe del tweet ironico e bilingue, scritto per metà in inglese e per l’altra metà in italiano. E com’era prevedibile che accadesse, ora il tweet della spagnola non solo fa incetta di like e condivisioni, ma registra anche tra le reazioni social più disparate, che vedono diviso il popolo del web. Se da una parte c’è chi tra gli utenti, a margine della smentita, esorta Brenda Asnicar a prendere parte al reality, dall’altra c’è chi invece si dichiara contrario ad una eventuale partecipazione della vip al format condotto da Alfonso Signorini.

