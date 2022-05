GFVIP 7, chi sono i concorrenti?/ Brenda Asnicar e Manuela Arcuri nel cast, il gossip

Grande fratello vip 7 ai nastri di partenza: parte il totonomi sui concorrenti

A pochi mesi dall’epilogo del Gf vip 6, che ha decretato il trionfo finale di Jessica Selassiè, si pensa già al via al Grande fratello vip 7, condotto da Alfonso Signorini. Le ultime anticipazioni TV riprese da Novella 2000, in particolare, danno il via al totonomi sui papabili concorrenti del rinnovato reality dei vipponi, che a settembre 2022 -salvo eventuali cambiamenti repentini nei palinsesti tv di casa Mediaset- giungerà alla sua settima edizione consecutiva. A quanto pare, nel dettaglio, la produzione Mediaset con il beneplacito di Signorini avrebbe intanto avviato le trattative per l’ingaggio nel cast del reality della Casa, di Manuela Arcuri, attrice di serie tv e fiction di successo, che di recente ha fatto parlare di sé per il fidanzamento che in passato l’ha vincolata a Gabriel Garko, che al Grande fratello vip 5 ha registrato il preludio del coming-out sulla sua omosessualità.

Tra gli altri vipponi previsti al Gf vip 7, Brenda Asnicar

Nel toto-nomi dei possibili concorrenti del Grande fratello vip 7, inoltre, trapelano anche i nomi di Wilma Goich e Lucia Bramieri. E la lista dei vipponi in lizza per il posto di concorrente al Gf vip 7, poi, prosegue ancora con i nomi di Brenda Asnicar, attrice iberica de Il mondo di Patty, l’opinionista Patrizia Groppelli e l’ex tronista a Uomini e donne, Nilufar Addati. Ma non è tutto. Perché nel cast dei concorrenti ingaggiati al Grande fratello vip 7, inoltre, potrebbero confermarsi anche altri volti tv, più o meno noti al pubblico del piccolo schermo. Si tratta dell’ex primadonna del Bagaglino ed ex concorrente del Grande fratello vip, Pamela Prati, la madre di Belen Rodriguez Veronica Cozzani e l’ex Grande fratello vip, Antonio Zequila.

Chiaramente, i nomi indicati dai beninformati sono da prendersi con le dovute pinze, dal momento che solo l’eventuale conferma da parte delle pagine social del Grande fratello vip può confermare l’ingaggio dei summenzionati vipponi, nel cast del Gf vip 7.

