GFvip, Deianira Marzano contro Giulia Provvedi/”Ho perso 5mila euro per colpa tua”

Grande Fratello vip, Deianira Marzano si sfoga su un’ospitata tv saltata in passato : il retroscena

Deianira Marzano sarebbe dovuta apparire al Grande Fratello vip, nel 2018, in una testimonianza dalle aspettative colossal per gli amanti del gossip, un’occasione poi sfumata a causa di Giulia Provvedi. O almeno questo é stando allo sfogo a cui si é lasciata andare la blogger di gossip in un nuovo intervento concesso a Casa Pipol.

PADRE DI GIULIA e SILVIA PROVVEDI: chi era, com'è morto, malattia/ Gli ultimi istanti

Per un’ospitata gossipposa, su accordo preso con la produzione la blogger avrebbe dimostrato la comprova di un tradimento ai danni di Giulia Provvedi e da parte dell’allora suo fidanzato Pierluigi Gollini, era prevista un’ospitata dal cachet stellare, poi saltata come anticipato in uno sfogo via social a suo tempo dalla Marzano: “Ragazzi ovviamente la censura non ci sta solo in politica, io non potrò dire la mia verità. Ma a breve, veramente a breve, a giorni, voi saprete tutto ed anche di più“, faceva sapere nel 2018 la blogger, anticipando la sua versione dei fatti.

Monica Alberti, chi è la madre Giulia e Silvia Provvedi/ "Siete piene di amore da dare"

Deianira Marzano attacca Giulia Porvvedi, ex Grande Fratello vip

All’epoca, quindi, Deianira Marzano non vide di buon occhio il fatto di essere stata “censurata” al Grande Fratello vip 7 e il motivo legato alla cancellazione dell’ospitata TV dal cachet stellare viene ora svelato a Casa Pipol. A distanza di anni dall’accaduto, Deianira Marzano se la prende con Giulia Provvedi, per la “censura” subita: ” Ho perso quei famosi 5 mila euro! Io lo voglio dire! Avevo firmato un contratto in cui mi offrivano 5 mila euro per dirlo, vado per dirlo e pochi minuti prima mi dicono ‘no, non lo puoi più dire perché è arrivata una diffida’’. E lo sfogo assume toni via via più polemici, fino a infiammare la polemica web in corso sui cachet stellari previsti per le apparizioni dei vip in tv : “Ed io ho perso 5 mila euro! Non ci posso credere! Sarei entrata nella Casa e mi avrebbero offerto una cospicua somma per parlare due minuti!”.

Silvia e Giulia Provvedi/ "Papà morto di infarto mentre era in videochiamata con noi"

Insomma, se l’ospitata TV di Deianira Marzano, prevista al Grande Fratello vip 3 nel 2018 e per la cospicua somma di 5mila euro, é venuta meno, lo si deve a Giulia Provvedi.













© RIPRODUZIONE RISERVATA