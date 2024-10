Il 2022 è stato un anno difficile per Le Donatella: il papà di Giulia e Silvia Provvedi è morto e le sorelle hanno annunciato la sua morte tramite un messaggio di Instagram che i fan ricordano ancora. Le due gemelle avevano infatti scritto una dedica commovente al loro papà Claudio, promettendogli di essere forti esattamente come lui aveva insegnato loro. Sui social, chiaramente, Giulia e Silvia Provvedi sono state inondate di messaggi da parte dei seguaci che si sono stretti con loro in un grande abbraccio. All’epoca anche alcuni vip del mondo dello spettacolo hanno espresso le condoglianze, come Laura Pausini e Laura Chiatti.

Non solo, tra i messaggi di cordoglio erano spuntati anche quelli dell’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella e l’ex fidanzato di Giulia Provvedi, Pierluigi Gollini. Com’è morto Claudio il papà di Giulia e Silvia Provvedi? Il racconto è straziante: dopo la morte del padre le due gemelle si sono trovate più volte a raccontare l’ultimo giorno di vita dell’uomo, spiegando che tutti e tre si erano sentiti al telefono poco prima che lui morisse. Claudio era già ammalato di tumore e in quel periodo si stava curando con la chemioterapia, ma purtroppo a farlo morire non è stato il cancro.

Papà di Giulia e Silvia Provvedi, parlano le gemelle: “Papà Claudio era cosciente ma il respiro…”

Giulia e Silvia Provvedi hanno raccontato diverse volte la giornata in cui è morto papà Claudio. Entrambe hanno spiegato che quella mattina, lui si sentiva un po’ ansioso perchè dopo l’asportazione del polmone non respirava molto bene. Sebbene gli esami del sangue fossero perfetti, Claudio è morto per via di un infarto arrivato all’improvviso portandolo via per sempre. Il tutto è successo un quarto d’ora dopo che il papà di Giulia e Silvia Provvedi le ha chiamate, manifestandosi nel modo più spiacevole possibile: “Si è accasciato ed è caduto dalla sedia”.

Le gemelle Giulia e Silvia Provvedi hanno poi parlato del fatto che i soccorsi secondo loro sono arrivati troppo tardi, e hanno parlato anche di “poca sensibilità”, spiegando di aver vissuto i 20 minuti più lunghi della loro intera vita. Il papà di Giulia e Silvia Provvedi è rimasto in casa per tutto il tempo del commiato, dato che la mamma lo voleva salutare per bene dopo la triste dipartita. Claudio è morto il 14 settembre 2022, e le due gemelle si sono sfogate nei giorni successivi sui social spiegando per bene quanto successo.