GFvip, Edoardo Tavassi verso la svolta in amore e nel lavoro/ Diventa conduttore

Può dirsi uno dei protagonisti più solari e dinamici del Grande Fratello vip 2022 in corso e intanto, la new entry al reality, Edoardo Tavassi, si prepara per il debutto di conduttore TV. O almeno questa é la indiscrezione del momento lanciata dal nuovo numero di Vero magazine, secondo quanto ripreso da Gossip e TV. Dopo essersi prestato al debutto ai reality, prendendo parte a L’isola dei famosi 2022, dove si é detto folgorato dalla bellezza della naufraga special guest Soleil Sorge, al Grande Fratello vip 2022 Edoardo Tavassi si dichiara pronto a trovare la sua anima gemella. Per lui Soleil rimane comunque il sogno erotico per antonomasia, ma la sua ricerca dell’amore é ora estesa a tutte le coinquiline nella Casa. E oltre che per la svolta che si prospetta in amore, lui si direbbe pronto anche per un upgrade repentino dal punto di vista professionale.

Secondo l’indiscrezione del momento, infatti, per Edoardo Tavassi si apre la strada della conduzione al timone di un nuovo format per ragazzi da presentare su Italia 1. Il progetto che si preannuncia per il fratello di Guendalina Tavassi, uno dei principali candidati alla vittoria del Grande Fratello vip 2022 secondo i bookmakers e in previsione della finale del reality, potrebbe concretizzarsi dopo la fine del gioco dei vipponi in corso, dove la new entry potrebbe confermarsi fino almeno fino al prossimo mese di marzo 2022, salvo un’eventuale eliminazione.

Edoardo Tavassi verso Lol: chi ride é ultimo, oltre il Grande Fratello vip 2022

Dopo essersi conquistato i cuori di molti telespettatori, prendendo parte a L’isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi ha a quanto pare ricevuto di recente la proposta di partecipare a Lol 3: chi ride é fuori. Un’offerta che Edoardo Tavassi avrebbe categoricamente rifiutato, proprio in virtù della scelta di prendere parte al gioco del Grande Fratello vip 2022. Un nuovo debutto, nel ruolo di conduttore, é inoltre, però, previsto per lui. Si concretizzerà? Staremo a vedere.

