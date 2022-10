Gfvip, Elenoire Ferruzzi “Soleil Sorge? Sembra un travestito”/ “Fa la cretina con..”

Grande Fratello vip 7, Elenoire Ferruzzi nell’occhio del ciclone: c’entra Soleil Sorge

Dopo essere stata aggiunta tra i nomi figuranti nella black-list stilata dal web, dei concorrenti che, al Grande Fratello vip 7, si sono rivelati dei “bulli” verso Marco Bellavia, Elenoire Ferruzzi finisce ancora una volta nell’occhio del ciclone, e stavolta per Soleil Sorge. La concorrente transgender aveva destato indignazione generale tra i telespettatori, dichiarando, tra le mura della Casa più spiata d’Italia , che il posto migliore per Marco Bellavia fosse la “neurodeliri” , riferendosi alla richiesta di aiuto che il gieffino ha avanzato a più riprese ai coinquilini, fino al suo ritiro dal reality per gli atti di bullismo subiti dai più tra i concorrenti al Grande Fratello vip. E, in queste ore, una serie di tweet al veleno postati da Elenoire Ferruzzi, e che una parte del web taccia di bodyshaming e lesione alla persona, fa rumore online, perché riferita al triangolo amoroso nato ed esploso al Grande Fratello vip 6 scorso, in particolare all’ex gieffina Soleil Sorge.

“Soleil mi ricorda molto Yuri, un mio amico che si vestiva da donna e si ammazzava di canne dal mattino alla sera -si legge tra le righe dell’attacco social, che potrebbe vedere la modella italo-america costretta ad adire le vie legali contro la transgender-. Uguale, stessa faccia verde“. Ma non é tutto. Perché, poi, riferendosi all’amore tangibile che Soleil Sorge ha provato nella Casa per il promesso sposo di Delia Duran, Alex Belli, fino alla fine del triangolo voluta dall’italo-americana prima che finisse il reality, Elenoire Ferruzzi ha aumentato il carico, all’attacco di Soleil Sorge: “E ribadisco una che fa la cretina con un uomo impegnato è un T e voi delle cornute felici e contente se stimate quella C“.

E una domanda sorge ora spontanea. Che Soleil Sorge possa a breve replicare ad Elenoire Ferruzzi, anche con una azione legale, dall’alto del ruolo di timoniera del web format parallelo al Grande Fratello vip 7, il GF vip party?

