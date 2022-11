GFvip, Ginevra Lamborghini: addio ad Antonino Spinalbese?/ Avvistata con un ex Amici

Grande Fratello vip 2022, Ginevra Lamborghini segna la svolta in amore dopo Antonino Spinalbese?

Ha fatto discutere la sua squalifica dal Grande Fratello vip 2022 e, intanto, Ginevra Lamborghini torna al centro dell’attenzione mediatica per un curioso avvistamento che la vede protagonista con Michele Esposito. Nel gioco della Casa del Grande Fratello vip 2022, insieme ad Antonino Spinalbese ha fatto sognare i telespettatori rispetto al preludio di una possibile lovestory tra i due. Questo, sulla scia del progetto musicale avviato da Ginevra, la sorella “non riconosciuta” di Elettra Lamborghini, che ancor prima del suo ingresso nella Casa aveva provveduto a lanciare il singolo Amami davvero, che é ora un popolare tappeto musicale usufruibile su TikTok, messo gratuitamente a disposizione degli internauti. Con la sua vicinanza ad Antonino Spinalbese, protrattasi fino al giorno della sua squalifica dal Grande Fratello vip 2022 per gli atteggiamenti di intolleranza manifestati verso Marco Bellavia, nel caso bullismo della Casa, Ginevra Lamborghini ha fatto sognare molti, tra i telespettatori più romantici. Eppure, qualcosa tra i due sembra essere evoluto in negativo, dopo l’uscita dal Grande Fratello vip 2022 di Ginevra. Antonino ha iniziato a palesarsi sempre più vicino alla coinquilina nella Casa, peraltro sposata, Giaele De Donà, e incalzato sulla esordiente in musica non ha mai, ad oggi, ufficializzato nel gioco della Casa l’inizio della presunta lovestory tra loro. Nel frattempo, Ginevra Lamborghini confermerebbe lo status di fidanzata che ammetteva in vicinanza di Antonino Spinalbese al Grande Fratello vip 2022, dicendosi ancora legata al fidanzato Scucugnú.

Ginevra Lamborghini, duro sfogo dopo il GF Vip 2022/ "Mia mamma e mia sorella vittime di insulti"

Grande Fratello vip 2022, Ginevra Lamborghini beccata con Michele Esposito: cosa nascondo i due vip?

Desta, inoltre, particolare curiosità che Ginevra Lamborghini si lasci ora immortalare in uno scatto di queste ore, che la vede in dolce compagnia, e non solo con il suo manager. Nello scatto in questione, che potrebbe voler confermare un allontanamento ufficiale di lei da Antonino Spinalbese, la ex gieffina é in compagnia di alcune amiche e del suo manager, Gianandrea Fedeli e con loro c’é anche un ex allievo ballerino di Amici 21 di Maria De Filippi. Si tratta di Michele Esposito, ex pupillo di Alessandra Celentano e ora ballerino professionista della edizione in corso di Amici, Amici 22. Che si tratti di una uscita serale di lavoro o c’é dell’altro, tra Ginevra e Michele?

