Gfvip, Nicole Murgia ci prova con Daniele Dal Moro?/ Oriana Marzoli dà il via libera.

Grande Fratello vip 7, Daniele Dal Moro e Nicole Murgia sono la nuova coppia?

Nell’attesa della puntata speciale di Santo Stefano del Grande Fratello vip 7, tra Daniele Dal Moro, Nicole Murgia e Oriana Marzoli si configura quella che potrebbe rivelarsi la dinamica di un triangolo amoroso esploso sul nascere.

Sulla base di alcune sensazioni maturate nella Casa, anche rispetto ad un confronto verbale avuto con il diretto interessato, Nicole Murgia in confidenza con Oriana Marzoli ammette di nutrire un interesse verso il coinquilino. Tuttavia, dal momento che la bionda modella venezuelana é la figura femminile a lei più amica al Grande Fratello vip 7, la Murgia fa sapere alla bella Oriana di non voler provare a sedurre il veneto, se non dopo il suo “via libera”. Ma dal suo canto, in confidenza con Nicole Murgia, Oriana Marzoli tiene a chiarire di non nutrire alcun sentimento verso il veneto, se non una complicità in termini di amicizia. Quindi la vicinanza di Oriana Marzoli a Daniele Dal Moro non sarebbe sospinta dall’attrazione fisica, almeno non da parte della venezuelana.

Elenoire Ferruzzi: "Daniele Dal Moro? Ho bisogno di un uomo non di fare la psicologa"/ "Dio mi ha salvata"

Giaele De Donà fa una rivelazione su Daniele Dal Moro

Nel confronto tra le donne del Grande Fratello vip 7, poi si aggiunge anche l’altra gieffina Giaele De Donà, che quindi riporta la testimonianza di un confronto avuto con Daniele Dal Moro. A detta della mora concorrente del Grande Fratello vip 7, il veneto nutre un interesse verso Nicole Murgia, in quanto incuriosito dalla new entry nella Casa, tuttavia non intende buttarsi a capofitto in una relazione amorosa che possa rivelarsi affrettata. Insomma, il gieffino intende essere cauto nei sentimenti. Che abbia forse paura di farsi male, in amore? Chissà. Nel frattempo, nonostante le differenze tra loro, con Nicole che si palesa una donna matura in quanto madre di due figli e lavoratrice affermata, l’influencer Daniele Dal Moro potrebbe provare a conquistare la gieffina new-entry al Grande Fratello vip 7.

Daniele Dal Moro lite con Oriana Marzoli/ Lei: "Credi pure ad Antonino"

LEGGI ANCHE:

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si piacciono ancora?/ Elenoire Ferruzzi conferma

© RIPRODUZIONE RISERVATA