GFvip, Pamela Prati svela i sentimenti per Marco Bellavia/ “Come se lo conoscessi…”

Grande Fratello vip 2022, Pamela Prati si confessa su Marco Bellavia: le cose mai dette

Può dirsi una dei concorrenti più discussi del Grande Fratello vip 2022 e intanto Pamela Prati é nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, per essersi pronunciata sui sentimenti nutriti per Marco Bellavia. L’occasione che la showgirl ha di raccontarsi é una confidenza che l’ex primadonna del Bagaglino registra nella Casa dei vip in confidenza, con due tra le new-entries nella Casa del Grande Fratello vip 2022, e si tratta di Luca Onestini e Sarah Altobello.

La showgirl mora dallo sguardo magnetico esordisce nella confidenza ammettendo di pensare a Marco Bellavia, ormai all’ordine del giorno, e di sentire molto la sua mancanza, dal momento che lui ha lasciato il reality in seguito alla condotta a sfondo di bullismo assunta dal resto del gruppo di gieffini, nei suoi riguardi. “Lui è stato sempre dalla mia parte” fa sapere Pamela, che si paleserebbe fiduciosa nella possibilità che tra lei e Marco Bellavia possa nascere una frequentazione, o meglio che la loro conoscenza possa riprendere da dove si era interrotta con il ritiro dell’ex Bim bum bam dal reality: “Chi si somiglia si piglia”. Pamela Prati ammette che verso Marco Bellavia prova un’attrazione fatale: “Lui a me piace perché è come se lo conoscessi da un sacco di tempo”.

Pamela Prati segna il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello vip 2022?

La showgirl non si sarebbe mai aspettata che nella Casa del Grande Fratello vip 2022 avrebbe trovato qualcuno affine a lei tanto quanto l’ex Bim bum bam. E, nel ricordare le dinamiche della loro conoscenza, breve ma intensa, lei poi dichiara: “Mi fa male il cuore a parlarne”.

“È tutto un divenire” interviene, quindi, la new entry al gioco, Sarah, sicura che il tempo possa fare il suo corso e che esso regalerà a Pamela Prati la concretizzazione del suo sogno, di proseguire l’idillio avviato con Marco Bellavia. Sarà proprio così? Nel frattempo Pamela Prati ha esortato l’ex gieffino ad un nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello vip 2022. Staremo a vedere se la re-entry nel gioco si concretizzerà.

