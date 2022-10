GFVIP: Patrizia Rossetti, “Ho esagerato con Pamela”/ Cristina Quaranta la rimprovera e…

Patrizia Rossetti fa mea culpa: “Con Pamela ho esagerato ma…”

Patrizia Rossetti non sopporta più Pamela Prati. Nei giorni scorsi tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip c’è stata un’aspra discussione. Nelle scorse ore Patrizia è tornata a lamentarsi di Pamela ma Cristina ha cercato di darle dei consigli invitandola a pensare più a se stessa. Cristina Quaranta ha fatto notare a Patrizia di essere stata ipocrita quando ha abbracciato Pamela chiedendole scusa. Patrizia però le spiega: “Mi sono scusata per i toni perché era mio dovere. Ho esagerato anche se continuo a pensarla come prima perché le regole del gioco sono per tutti uguali. Se me lo chiederanno in puntata dirò quello che penso”. Patrizia Rossetti ammette di non riuscire a fare finta che con Pamela non sia successo nulla: “Nella vita se succede qualcosa ad una mia amica o le fanno qualcosa di male io me la prendo. Mi offendo perché se il gioco è del gruppo quando viene fatto qualcosa che non dovrebbe andar bene per nessuno di noi mi viene d’istinto proteggere il gruppo”.

Cristina Quaranta però non condivide la sua posizione e dice: “La prossima volta impara a parlare per te anche perché poi ci stai male”. Patrizia Rossetti ha però spiegato di non riuscire più a tollerare il comportamento di Pamela e svela: “Prima l’ho sentita lamentarsi e le ho detto che era peggio di me. Ce l’aveva con il fatto che la macchinetta del caffè era sporca. Lei non dice a voce alta il suo pensiero che è lo stesso mio”, conclude.

Patrizia Rossetti parla da sola. La concorrente del Grande fratello Vip è stata beccata dalle telecamere della casa del Grande Fratello Vip mentre meditando ad alta voce teneva il numero delle sigarette fumate durante la giornata. Patrizia Rossetti ha detto: “Con questa forse sono a dieci. Perché ne avevo, cinque, sei, sette… Stamattina ne ho contate però… Non me lo ricordo. Quante erano? Mi sembra o sei o sette. Sette… E queste invece sono del pacchetto nuovo, del cartoncino nuovo… Forse sono sul… Questa è la terza. Quindi sono a dieci! Buono! Buono… Ottimo…”.

Ad un tratto, Patrizia ha sentito un rumore alle sue spalle e si è voltata ma una volta visto che non era arrivato nessuno ha proseguito nel suo monologo ad alta voce: “Vedi, per esempio io aspetto per fumare insieme a lei… Giustamente, eh”. Dopo una pausa, Patrizia ha poi intonato a voce alta un brano prima di tornare ad essere nuovamente silenziosa. Il momento è diventato virale sul web e in molti si sono divertiti per il gesto di Patrizia.











