Patrizia Rossetti vs Pamela Prati “fa finta di svenire”/ Lei: “Non parlare di me”

Grande Fratello Vip 2022, Patrizia Rossetti contro Pamela Prati e Alfonso Signorini

Furibonda litigata nella notte al Grande Fratello Vip 2022 tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati. La regina delle televendite si è infuriata dopo aver scoperto che la produzione ha riservato alla coinquilina una camera privata, essendo stata poco bene. Un privilegio che Patrizia considera scorretto e iniquo, e lo dice apertamente sfogandosi in cucina con alcuni Vipponi: “Che ca*o ha fatto Pamela Prati? Con tutto l’affetto, ma perché lei si merita la camera singola? Io invece è settimane che dormo su tutti i divani della casa a 63 anni“.

Una disparità di trattamento che non ha affatto digerito, al punto da inveire addirittura contro Alfonso Signorini: “Allora sai cosa ti dico? Mi levo dai co**ni domani, me ne sbatto le pa**e. Avere queste attenzioni per alcune persone e per altre no… Con tutto l’affetto: Alfonso, mi hai fatto una promessa, vai un po’ a fan***o“. Lo sfogo prosegue nella notte, con alcune accuse a Pamela: “Fa queste scene di me**a. Io l’ho considerata carina e tutto, ma la conosco Pamela: è una che fa le scene e fa finta di svenire. E adesso mi sono rotta i co**ni“.

Pamela Prati attacca Patrizia Rossetti: “Mi hai dato del Belfagor“

Ma il clima si surriscalda nel giardino del Grande Fratello Vip 2022, quando Patrizia Rossetti e Pamela Prati arrivano allo scontro diretto. Continuando a parlare della coinquilina, Patrizia si sfoga contro il reality: “Tenetevi Pamela, vediamo quanta audience fa, che già ha fatto una figura di me**a 7 anni fa“. Interviene a quel punto l’ex showgirl del Bagaglino, che la affronta a muso duro: “Adesso tu ti devi vergognare, perché tu non mi conosci. Io non mi permetto di giudicarti perché non ti conosco. Mi hai dato del Belfagor, mi hai mandata a quel paese, che sono falsa e di andare a ca**re. Vacci tu“.

Patrizia controbatte: “Hai avuto un atteggiamento sbagliato“, ma Pamela contrattacca: “Non parlare di me, parla di te. Se tu hai un problema c’è un Confessionale“. Il volto delle televendite a quel punto la affronta sul malore avuto nella Casa del Grande Fratello Vip 2022: “Ma ti sembra un atteggiamento onesto nei confronti di tutti gli altri concorrenti? Se hai dei problemi perché non fai come Marco? E non sei stata a casa?“. Una battuta di dubbio gusto che ha trovato l’immediata risposta della Prati: “Anche questo è di cattivissimo gusto, complimenti“.

Patrizia fa la pazza contro Pamela “che caxo ha fatto?Io 63 anni dormo sui divani allora domani mi levo dai coglioni hai capito Alfonso?Vaffanculo!” 🔥🔥🔥 #gfvip pic.twitter.com/QM6pSL6rBF — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 7, 2022

Patriza a quest’ora non può imbestialirsi con Pamela Alfonso etc minacciando di andarsene, io volevo dormire 🙈 #gfvip pic.twitter.com/qVcgZYFYP1 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 7, 2022

Patrizia fa la pazza contro Pamela lei sente torna indietro e si sfankulano ATTO TERZO (notte a tutti) #GFVip pic.twitter.com/x1O9SElP4h — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 7, 2022













