GFvip, Sophie Codegoni futura opinionista?/ “Se Giulia Salemi mi cede la poltrona…”

Grande Fratello vip 2022, Sophie Codegoni si racconta sul post-reality: la maternità in arrivo non la ferma…

Può dirsi insieme a Soleil Sorge una dei grandi protagonisti del Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni, che da futura mamma vip torna a raccontarsi, auspicandosi di tornare al GFvip in un ruolo inedito. L’occasione che la ex Grande Fratello vip ha ora di raccontarsi é una nuova intervista concessa a Chi magazine dove- tra le altre dichiarazioni, anche a margine della sua prima gravidanza in corso che la vede in dolce attesa con l’amato Alessandro Basciano- si dice speranzosa di poter vestire i panni di opinionista al Grande Fratello vip. In una sorta di candidatura avanzata alla produzione Mediaset del reality dei vip, per il posto di neo opinionista al prossimo Grande Fratello vip 2023, nel dettaglio, la modella e timoniera di Casa Chi si dice ambiziosa nel lavoro, anche se consapevole che la maternità a breve potrebbe vederla lontana dalla TV, almeno per un periodo di tempo.

«Sì, ma fra poco finirò di registrare Avanti un altro, sarò in tv e potrò guardarmi mentre mi godo la mia gravidanza. Poi, per il resto, io lavoro principalmente sui social”, fa sapere Sophie, sul periodo che la vede in dolce attesa e in prospettiva del futuro. «Mi piacerebbe da morire fare l’opinionista al GfVip”, aggiunge, quindi, candidandosi per la poltrona che oggi é occupata dal duo formato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti, al Grande Fratello vip 2022.

Sophie Codegoni pronta a competere contro Giulia Salemi

Questo, mentre Giulia Salemi é gettonata tra le papabili future nuove opinioniste del reality. E al riguardo Sophie Codegoni si dice pronta a competere con la modella italo-persiana per l’ambita poltrona: “Credo che Giulia sia bravissima e di certo passerà a fare l’opinionista, quindi se mi vuole lasciare la poltrona…>>.

Insomma, nonostante la notizia della prima gravidanza e la maternità che si preannuncia per lei all’orizzonte, Sophie Codegoni si dice intenta a raggiungere nuovi traguardi in TV, mentre prosegue a gonfie vele la lovestory che la vede protagonista con l’altro ex Grande Fratello vip 2022, Alessandro Basciano.

