Ghali, bacio con la nuova fidanzata/ Sguardi complici e gesti teneri a cena…

Ghali ha ritrovato l’amore? Conclusa la storia con Mariacarla Boscono, il rapper è stato beccato dai paparazzi di Chi mentre baciava una misteriosa ragazza a cena in un ristorante di Milano. Tra le chicche di gossip del numero in edicola del magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, in primo piano c’è proprio Ghali durante una serata romantica con una ragazza che sembrerebbe aver fatto breccia nel suo cuore. L’identità di quella che dovrebbe essere la nuova fiamma di uno degli artisti più seguiti del momento è top secret, ma il feeling e la sintonia che mostrano i due potrebbero far pensare ad una frequentazione assidua. Baci, gesti affettuosi e tenerezze varie, infatti, fanno da sfondo ad una cena tranquilla che sembrerebbe avere tutte le caratteristiche di un appuntamento.

GHALI, BACIO CON UNA MISTERIOSA RAGAZZA: NUOVO AMORE PER IL RAPPER?

Chi è la ragazza che potrebbe aver rubato il cuore di Ghali? Nessuno lo sa. La sua identità non è stata ancora svelata e il settimanale Chi parla di una misteriosa ragazza con cui il rapper ha cenato presso il ristorante Da Giacomo a Milano. Oltre al bacio, Ghali si sarebbe lasciato andare anche al baciamano e tra i due ci sarebbero stati continui sguardi d’intesa. Il bacio passionale immortalato dai paparazzi di Chi non lascerebbe spazio a molti dubbi. Tra il rapper e la ragazza c’è un rapporto profondo e chissà se i due usciranno ufficialmente allo scoperto. Dopo gli ultimi successi professionali, dunque, il rapper ha portato a casa anche l’ennesimo gol in amore? Ai posteri l’ardua sentenza.



