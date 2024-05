Ghali, minuto di silenzio per vittime in Palestina a Radio Italia Live 2024/ Pubblico spiazzato: la reazione

Ghali, l’appello al concerto Radio Italia Live 2024: “Un minuto di silenzio per le vittime in Palestina”

Ghali non ha mai fatto mistero del suo pensiero sulla questione israelo palestinese e sulla guerra che continua a mietere vittime giorno dopo giorno. Spesso, in questi mesi, vi ha fatto cenno dicendo la sua, anche platealmente. Lo ha fatto anche durante la sua performance a Radio Italia Live 2024, il concerto in piazza Duomo a Milano. Dopo essersi esibito nel suo ultimo singolo, Paprika, il cantante a fermato urla e cori del pubblico, chiedendo loro di fare silenzio. “Vi chiedo un minuto di silenzio per le vittime in Palestina” è stata la richiesta di Ghali sul palco di Milano.

Un appello che, inizialmente, ha spiazzato il pubblico presente, che tuttavia ha reagito accordando senza esitazioni la richiesta del cantante. Così, per circa un minuto, la piazza di è fatta incredibilmente silenziosa. Un gesto molto apprezzato da Ghali, che ha poi continuato: “Questo è l’unico silenzio che dobbiamo fare, poi dobbiamo sempre esporci contro ogni tipo di ingiustizia”.

La reazione del web all’appello di Ghali

Sul web l’appello di Ghali al concerto Radio Italia Live 2024 non è passato inosservato ed è stato accolto da messaggi di affetto. “La gente non si riesce a schierare e Ghali porta un minuto di silenzio per la Palestina AD UN CONCERTO, dice di reagire alle ingiustizie e urlare la propria opinione: Lui il + real da sempre”, è il commento di uno spettatore. C’è invece chi ha scritto: “Ghali io veramente apprezzo il tuo impegno per il sociale e queste iniziative. Ma come per la Palestina il minuto di silenzio dovrebbe valere per gli ucraini e per tutti quelli che nel mondo stanno sotto le bombe perché non è che quelli soffrano meno”.











