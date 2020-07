Ghali, nuova fidanzata dopo Maria Carla Boscolo/ Weekend a Venezia e incidente sexy..

Ghali ha da tempo detto addio alla top model Maria Carla Boscolo. Il rapper ha voltato definitivamente pagina ed oggi, nella sua vita, c’è una nuova fidanzata. Dopo essere stato beccato dal settimanale Chi mentre baciava una misteriosa ragazza al ristorante, Ghali è stato pizzicato nuovamente dai paparazzi durante un romantico weekend a Venezia. Stavolta, a pubblicare le immagini della nuova coppia è il settimanale Vero. Ghali e la nuova fidanzata la cui identità è ancora top secret, sono stati beccati mentre passeggiavano tra le romantiche strade di Venezia in quello che sembrerebbe un weekend fatto d’amore e romanticismo. Tuttavia, non è mancato l’incidente sexy come racconta il settimanale Vero.

GHALI, CHI E’ LA NUOVA FIDANZATA?

Per il weekend romantico a Venezia, la ragazza bruna che sembrerebbe aver fatto braccia nel cuore di Ghali, ha indossato una gonna che, tuttavia, come mostrano le immagini del settimanale Vero, è stata sollevata dal vento lasciando per un attimo scoperto il lato B. I fans del rapper, tuttavia, si chiedono chi sia la nuova fidanzata di Ghali. Il rapper, finora, è sempre stato molto riservato e non ha mai parlato della propria sfera privata preferendo dare importanza al proprio lavoro. La curiosità, tuttavia, tra i fans, è davvero tanta. Della fortunata, nuova fiamma di del rapper non si sa ancora niente se non che abbia i capelli scuri. La coppia, dunque, uscirà presto allo scoperto o continuerà a vivere l’amore nella più totale riservatezza?



© RIPRODUZIONE RISERVATA