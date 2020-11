GHEMON E MALIKA AYANE/ Lei alle Iene: “X Factor? Oggi preferirei Amici”

Sono Ghemon e Malika Ayane i protagonisti dell’intervista doppia in onda stasera a Le Iene Show. Uno dei format che ha reso celebre il programma Mediaset torna oggi alla ribalta con due degli artisti più interessante del panorama musicale italiano. Perché si trovano insieme a fare questa intervista doppio? Semplice: insieme hanno da poco dato vita al brano “Inguaribile romantico”. L’occasione è dunque propizia per sapere cosa ne pensano i due del romanticismo, è un concetto superato, fuori moda? Non secondo Ghemon, secondo cui “essere romantico non è mai fuori moda”. Qualche dubbio lo esprime invece la cantante di origini marocchine, spiegando che “si corre sempre il rischio di passare un po’ per polli”. Le differenze sono evidentemente marcate, una era impressa addirittura sulla carta di identità: quella di Malika, alla voce “professione”, recitava “musicista”, Ghemon per ottenere la stessa qualifica ha dovuto impegnarsi un po’.

GHEMON E MALIKA AYANE, INTERVISTA DOPPIA A LE IENE

Tra i passaggi dell’intervista doppia di Ghemon e Malika Ayane ce n’è uno che riguarda proprio la cantante e che promette di far discutere. Quale? Il riferimento è alla domanda in questione: “Tu per aver successo ci andresti ad Amici?”. La risposta dei due è simile: Ghemon dice “forse sì”, Malika “probabilmente sì”. Tutto cambia quando a Malika si chiede se andrebbe a X Factor: “Se andrei a X Factor? Non lo so”. Perché questa differenza tra i due talent? La risposta è sibillina ma diplomatica: “A X Factor si cercano pop star mentre ad Amici si fa un percorso di formazione per aspiranti artisti”. Netta la presa di posizione di Malika anche alla domanda se tornerebbe a X Factor come giudice: “Forse insegnerei più che andare in televisione a giudicare”. Qualcuno del mondo X Factor si sentirà in dovere di replicare dopo questa intervista?



