X Factor 2020, live show/ Eliminato e diretta: ospiti Elodie, Carl Brave e Gassmann

Appuntamento imperdibile con il quarto live show di X Factor 2020, in onda oggi, giovedì 19 novembre, alle 21.10 su Sky Uno. Dopo le ultime due puntate condotte da Daniela Collu, questa sera, al timone del talent show, potrebbe tornare Alessandro Cattelan anche se il condizionale è d’obbligo. Il quarto live show, dopo l’eliminazione di Santi della squadra degli Under Uomini di Emma, vedrà sul palco i concorrenti ancora in gara esibirsi in due manches. La prima manche sarà interamente dedicata agli inediti mentre la seconda alle cover. Giunti alla quarta puntata, per i concorrenti non c’è più tempo da perdere. La gara sta diventando sempre più dura e i giudici sono sempre più esigenti. Chi, rischierà, dunque, questa sera di tornare a casa? Nessuno potrà considerarsi davvero salvo: durante il quarto live, infatti, ci sarà una doppia eliminazione.

LE ASSEGNAZIONI DEL QUARTO LIVE DI X FACTOR 2020

Durante la prima manche, tutti i concorrenti di X Factor 2020 che si giocano l’accesso al quinto live show si esibiranno sulle note del proprio inedito: Little Pieces of Marmelade – One Cup of Happiness; Melancholia – Leon; N.A.I.P.- Attenti al Loop; Vergo – Bomba; Blind – Cuore Nero; Blue Phelix – South Dakota; Casadilego – Vittoria; Cmqmartina – Sparami; Mydrama – Vieni con me. La seconda manche, invece, sarà dedicata alle cover. Emma Marrone, per gli Under Uomini, ha assegnato Per me è importante dei Tiromancino a Blind e Falling di Harry Styles a Blue Phelix. Manuel Agnelli, per i Gruppi, ha scelto Sweet Dreams degli Eurythmics per i Melancholia e Bullet with Butterly Wings dei The Smashing Pumpkins per i Little Pieces of Marmelade. Hell Raton, per le sue Under Donne, ha puntato su Notti di Sfera Ebbasta per MyDrama, Albero di Calcutta per Cmqmartina e Rapide di Mahmood per Casadilego. Infine, Mika, per i suoi Over, ha scelto Amandoti dei CCCP per NAIP e Oro di Mango con l’aggiunta di Pienso en tu mirà e Malamente di Rosalia.

GLI OSPITI DEL QUARTO LIVE DI X FACTOR 2020

Grandi ospiti per il quarto live di X Factor 2020. A due anni dalla sua partecipazione a X Factor e dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte, torna Leo Gassmann che si esibirà sulle note del brano Mr. Fonda, terzo estratto dal suo primo album in studio “Strike”. Sul palco del quarto live di X Factor 2020, poi, arriveranno Elodie e Carl Brave. Elodie canterà prima un medley dei suoi successi e poi si esibirà in duetto con Carl Brave sulle note di “Parli Parli” contenuto in “Coraggio“, secondo album d’inediti dell’artista romano.



