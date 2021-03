Ghemon, Momento Perfetto/ Può già rinunciare a scalare la classifica? (Sanremo 2021)

Ghemon con Momento Perfetto a Sanremo 2021

Ghemon può già rinunciare a vincere Sanremo 2021? Non è ancora detta l’ultima parola visto che i fan continuano ad appoggiarlo e sostenerlo anche sui social e anche se la sua Momento Perfetto non ha conquistatole giurie votanti, almeno fino ad oggi. Per lui solo un ventesimo posto dopo la quarta serata della kermesse canora e questo significa che ci vorrebbe un miracolo, magari proprio ad opera del pubblico, per farlo balzare in avanti fino a sperare nel podio. Sarà davvero così che si concluderà la sua esperienza o potrà già rinunciare a tutto alla luce dei suoi risultati? Lui stesso poco fa ha fatto ironia sui social mettendo insieme i suoi numeri e i “no” ricevuti in queste serate. Alla luce dei suoi calcoli sembra ci vogliano più di 7milioni di voti da parte del pubblico per farlo vincere ma davanti ad un risultato del genere proverebbe subito anche a testare le primarie del PD.

Ghemon in basso in classica “servirà un miracolo”

Ironia a parte, Ghemon si è presentato sul palco con una canzone, Momento Perfetto, che racchiude la sua esperienza musicale e che si presenta fresca e mai noiosa non solo nella musica ma anche nella sua vocalità, e allora perché merita un posto così basso in classifica? In molti sono convinti che sia proprio il nome poco altisonante il vero neo del cantautore che è alla sua terza volta all’Ariston (una volta è stato presente nella serata duetti come ospite. Siamo sicuri che quello che conta alla fine saranno le vendite e lui è lanciatissimo con molti volti vip che in queste serate hanno condivido e lanciato il suo Momento Perfetto. Il resto lo scopriremo questa sera anche se, con i voti presentati da Ghemon sicuramente non ci sarà modo di arrivare in cima alla classifica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA