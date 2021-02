Elisabetta Gregoraci, video scherzo Iene/ Crisi per il profilo hackerato, Nicolò De Devitiis dietro a tutto..

Martedì 23 febbraio, in prima serata su Italia 1, tornano in onda Le Iene show con una nuova puntata nel corso della quale sarà trasmesso lo scherzo di cui è stata vittima Elisabetta Gregoraci alcune settimane fa. Dopo la decisione di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020 a dicembre rinunciando al prolungamento del reality, la Gregoraci è caduta nella trappola delle Iene. Nel dettaglio, sul suo profilo Instagram, qualche settimana fa, sono apparse delle storie in cui parlava male dei suoi ex coinquilini come Pierpaolo Pretelli, Enock, Francesco Oppini, Matilde Brandi e così via. Storie che, naturalmente, non erano state pubblicate da Elisabetta Gregoraci, ma da un hacker.

Ad organizzare il terribile scherzo ai danni dell’ex moglie di Flavio Briatore è stato Nicolò De Devitiis insieme alla squadra delle Iene con cui, poi, Elisabetta si è mostrata sui social. In quelle ore, tuttavia, in cui le è stato hackerato il profilo, la Gregoraci ha vissuto attimi di panico.

Elisabetta Gregoraci vittima delle Iene: lo scherzo su Instagram

Un improvviso hackeraggio subito su Instagram ha messo in crisi Elisabetta Gregoraci il cui telefono, nelle scorse settimane, è stato preso d’assalto dalle telefonate degli amici che le chiedevano spiegazioni su una serie di storie pubblicate contro le persone con cui ha legato di più nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Lo scherzo ad Elisabetta Gregoraci, in onda questa sera, partirà da una frase di Marzia, la sorella di Elisabetta. “Elisabetta ha una fissa con Instagram” dice Marzia. De Devitiis coglie al volo l’occasione per organizzare uno scherzo perfetto ai danni dell’ex moglie di Briatore che, questa sera, sarà nello studio del programma di Italia 1 per commentare con i conduttori lo scherzo di cui è stata vittima.



