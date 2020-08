Ghiacciaio Marmolada ha 15 anni di vita/ Allarme esperti: in 70 anni ridotto dell’80%

Il ghiacciaio della Marmolada ha gli anni contati. A lanciare l’allarme è l’Università di Padova, che si lancia anche in una previsione: potrebbe non avere più di 15 anni di vita. Se dieci anni fa perdeva 5 ettari di superficie l’anno, negli ultimi tre anni invece c’è stata un’accelerazione preoccupante, infatti si è passati a 9 ettari l’anno. Il professor Mauro Varotto, come riportato dall’Ansa, ha chiarito che la causa non è riconducibile solo alle alte temperature: si è anche assottigliato il volume, quindi non è un “sistema” vivo, ma comincia a erodere la superficie e quando lo spessore scende sotto 1-2 metri lo scioglimento aumenta. «Negli ultimi 70 anni ha perso oltre l’80% del volume, dai 95 milioni di metri cubi del 1954 ai 14 milioni attuali», spiega Aldino Bondesan, coordinatore delle campagne glaciologiche per il Triveneto. Di conseguenza, «le previsioni di una sua estinzione si avvicinano sempre di più. Potrebbe avere non più di 15 anni di vita».

GHIACCIAIO MARMOLADA: IN 70 ANNI RIDOTTO DELL’80%

Il trend sembra ormai fuori controllo: la superficie del ghiacciaio della Marmolada è scesa dai circa 500 ettari stimati da Richter nel 1888 ai 123 ettari del 2018, ma dal 2010 al 2020 la fronte è arretrata in media di 10 metri l’anno sui 9 segnali di misura. «Se estendessimo il trend di riduzione di superficie degli ultimi 100 anni (3 ha/anno), la fine del ghiacciaio è fissata per il 2060», ha osservato Mauro Varotto, responsabile scientifico del Museo di Geografia dell’Università di Padova, come riportato da Repubblica. Negli ultimi 15 anni è stato lui a condurre le misurazioni. «Se consideriamo il trend di contrazione degli ultimi 10 anni (5 ha/anno), la fine viene anticipata al 2045». Ma «più allarmante» è il trend degli ultimi tre anni: 9 ha/anno. «Potrebbe portare alla scomparsa di buona parte del ghiacciaio già nel 2031», ha concluso Varotto. Risultati simili, ma solo un po’ più ottimisti, emergono dal monitoraggio eseguito da Legambiente, che infatti prevede la scomparsa del ghiacciaio entro i prossimi 20 o 30 anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA