Giacomo Candoni, chi è il campione de L’Eredità e quanto ha vinto/ Studente 20enne…

Chi è Giacomo Candoni, il campione dell’Eredità

Giovanissimo, ma con una grande cultura e un forte intuito. Si è presentato così Giacomo Candoni, giovane campione dell’Eredità che sta sbaragliando la concorrenza degli altri concorrenti conquistandosi il diritto di giocare alla ghigliottina che incolla, ogni sera, milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, ma chi è davvero Giacomo Candoni? Il giovane campione dell’Eredità ha solo 20 anni e arriva da Vicenza. Pur essendo ancora molto giovane, ha già le idee chiare e un sogno nel cassetto ovvero diventare un giornalista sportivo per qualche importante testata.

Un sogno che spera di realizzare grazie agli studi intrapresi. Giacomo, infatti, studia Lettere Moderne presso l’Università di Padova dopo aver conseguito la maturità linguistica. Per quanto riguarda la vita privata, a Flavio Insinna, ha confessato di essere single.

Giacomo Candoni: ecco quanto ha vinto il campione dell’Eredità

Colto e preparato, Giacomo Candoni ha indovinato più volte la parola nascosta sotto la ghigliottina dell’Eredità. L’ultima vittoria risale alla puntata di ieri sera, 19 aprile. Giacomo ha così vinto per la terza volta e, complessivamente, ha portato a casa un montepremi pari a 188.750 euro.

Una cifra importante per un ragazzo di soli 20 anni che ha conquistato non solo il montepremi messo in palio nel game show del preserale di Raiuno, ma anche la simpatia del conduttore Flavio Insinna e dei telespettatori di Raiuno. A tifare per lui, da casa, ci sono ogni sera i genitori Francesca e Federico e i fratelli più piccoli, Tommaso ed Elena. Giacomo riuscirà ad aumentare ancora il bottino finora accumulato?

