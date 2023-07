Giacomo Czerny e Martina Grado: “Mai a Temptation Island”/ “Dopo Uomini e Donne, la nostra storia…”

Giacomo Czerny e Martina Grado raccontano l’amore dopo Uomini e Donne

Giacomo Czerny e Martina Grado formano una delle coppie più belle e amate tra quelle nate all’interno dello studio di Uomini e Donne. La coppia vive la propria storia lontano dalle luci dei riflettori condividendo, tuttavia, alcuni momenti privati sui social. La coppia ha così scelto di raccontarsi in un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, il magazine di Lorenzo Pugnaloni svelando come procede la storia da quando hanno lasciato il dating show di canale 5.

“La nostra relazione procede bene altrimenti non saremmo ancora qui con un cane, un gatto e una casa. Siamo una coppia normalissima. I progetti, invece, procedono, però sono più singoli, semplicemente ci supportiamo e sproniamo a vicenda nel raggiungere i nostri obiettivi”.

Giacomo Czerny e Martina Grado: “Ecco perché non parteciperemmo a Temptation Island”

Nel corso dell’intervista, Giacomo Czerny e Martina Grado hanno svelato che non parteciperebbero mai a Temptation Island 2023. “I problemi con il mio fidanzato li risolvo tranquillamente a casa. Sarei ipocrita a dirti di non averci mai pensato“, ha ammesso Martina. “Ma perché ogni esperienza, soprattutto se particolare, è allettante all’idea di poterla vivere e dire di averla vissuta. Purtroppo, però, non me la sento, è una dinamica che non fa per me. Preferisco fare da spettatrice“, ha aggiunto Martina.

La coppia di Uomini e Donne, inoltre, non ha escluso la partecipazione ai reality. In particolare, Martina parteciperebbe volentieri all’Isola dei Famosi mentre Giacomo si vedrebbe meglio nella casa del Grande Fratello. “Però non parteciperemmo con l’intenzione di mettere alla prova il nostro legame o per cercare conferme. Lo faremmo puramente per un’esperienza personale“, ha concluso la coppia.

