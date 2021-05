Giacomo Czerny pronto alla scelta?/ Nella prossima registrazione di Uomini e donne..

Giacomo Czerny pronto a scegliere oppure no? Dopo l’addio di Samantha Curcio, la cui scelta andrà in onda oggi dopo quasi dieci giorni dal momento del sì, e quella di Massimiliano andata in scena proprio in questo fine settimana (ma che vedremo dopo la metà di maggio), ecco che è arrivato il momento di Giacomo. Il bel tronista biondo non ha ancora annunciato quando sarà il fatidico momento ma, alla luce del fatto che a fine mese il programma dovrebbe chiudere i battenti, ecco che la prossima registrazione, quelle previste per sabato e domenica salvo cambiamenti, potrebbero finalmente portare a galla anche il nome della sua scelta, uno tra Carolina Ronca e Martina Grado, chi sarà quindi la scelta di Giacomo Czerny?

Il tronista non si è detto pronto a scegliere nemmeno nella registrazione di ieri pomeriggio ma tutto è cambiato quando è andata in scena l’esterna con Martina. A quanto pare la corteggiatrice si è spinta oltre a quello fatto di solito e, secondo quanto riporta il Vicolodellenews, dopo un filmato in cui si è detta pronta a lanciarsi in questo loro rapporto, gli ha consegnato le sue chiavi di casa sua e, quindi, anche quelle del suo cuore come simbolo. Questo spingerà Giacomo Czerny a scegliere Martina o sarà questa sua sicurezza a spingerlo verso Carolina? La Ronca, dal canto suo, si è detta pronta a dirgli sì ma anche a dirgli no se sarà necessario lasciandolo comunque appeno nonostante l’esterna romantica tra fiori e candele. Come finirà questo suo percorso?

