Giacomo, figlio di Elena Santarelli e malattia: come sta ora?/ “Importante che sappia come stanno le cose”

Giacomo, figlio di Elena Santarelli: come sta dopo la malattia

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono una coppia collaudata ormai da tantissimi anni sul fronte sentimentale. Legati sino dal 2006, sono convolati a nozze nel 2014 e sono diventati anche genitori di due splendidi bambini, Giacomo e Greta Lucia. La loro è una storia d’amore da favola che, tuttavia, negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una dolorosa realtà. Al primo figlio di Elena Santarelli, Giacomo, è stata infatti diagnosticata una malattia, un tumore cerebrale nel 2017, in seguito al quale è stato sottoposto ad operazione e ad un successivo ciclo di terapie.

Ma come sta ora Giacomo? Fortunatamente il bambino è guarito ed è riuscito a sconfiggere il tumore, andando in remissione nel 2019. In quell’anno la showgirl ha anche scritto e pubblicato un libro, Una mamma lo sa, in cui ha raccontato in maniera intima, delicata e personale la vicenda che ha coinvolto la sua famiglia e la malattia del figlio maggiore.

Elena Santarelli sulla malattia del figlio Giacomo: “Sa che può tornare“

Elena Santarelli ha inoltre rivelato alcuni dettagli sulla malattia del figlio Giacomo. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel febbraio 2023, l’attrice ha ammesso che la malattia potrebbe tornare e ha messo il suo bambino di fronte a questa possibilità: “Credo sia molto importante che sappia esattamente come stanno le cose. Con i giusti modi gli abbiamo spiegato tutto: sa che cosa ha avuto e sa anche che il tumore può tornare, per questo facciamo i controlli. A volte capita. Anche in questo caso l’aiuto della psicologa è stato prezioso, ci ha guidato in un porto sicuro“.

Nonostante la malattia, Giacomo conduce una vita serena come raccontato da mamma Elena in quell’occasione: “È un ragazzino felice, sereno, non è arrabbiato con la vita. È un simpaticone, ha la battuta facile. Gli insegniamo a pensare con una testa vincente, senza ansie né autocommiserazioni: ha avuto un incidente di percorso bello tosto, lo abbiamo superato e andiamo avanti“.











