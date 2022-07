Giacomo Sy, nipote Kim Rossi Stuart arrestato/ Tenta rapina e aggredisce carabiniere

Kim Rossi Stuart, nipote Giacomo Sy tenta rapina e aggredisce carabiniere

Ha tentato un colpo sul tram a Roma ed ha aggredito un carabiniere: per questo motivo Giacomo Seydou Sy, nipote del famoso attore Kim Rossi Stuart, e figlio dell’attrice e scrittrice Loretta Rossi Stuart è stato arrestato. La notizia è stata diffusa in queste ore dai maggiori quotidiani nazionali, tra cui Repubblica.it. Il ragazzo dovrà rispondere dei reati di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Sebbene sia stata reso noto solo oggi, in realtà il giovane, ventotto anni e residente in provincia di Viterbo, sarebbe stato arrestato lo scorso 18 luglio dopo essere stato gravemente indiziato di una tentata rapina.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: è nato il terzo figlio/ Top secret il nome del bebè

Secondo una prima ricostruzione, le forze dell’ordine sarebbero intervenute in via Prenestina, a Roma, su segnalazione di un passeggero del tram 14 che ha denunciato di essere stato vittima di una aggressione a scopo di rapina. Mentre si trovava a bordo del mezzo pubblico, il nipote di Kim Rossi Stuart avrebbe tentato di sottrargli il marsupio. Dopo aver respinto l’assalto ed essere sceso dal tram, il giovane avrebbe continuato a seguirlo lungo la strada.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, terzo figlio in arrivo/ L’attore “Gioie continue…”

L’arresto del nipote di Kim Rossi Stuart ed i precedenti di Giacomo Sy

Dopo essere stato identificato e raggiunto dai carabinieri, Giacomo Seydou Sy, il nipote 28enne di Kim Rossi Stuart, si sarebbe scagliato in maniera violenta ed improvvisa anche contro i militari al punto tale che uno di loro sarebbe stato costretto a fare ricorso al taser in dotazione pur di bloccare l’uomo. L’arresto del 28enne è stato successivamente convalidato e, in attesa di giudizio, è attualmente detenuto nel carcere di Regina Coeli.

In merito al 28enne, come riporta Il Giorno nella sua edizione online, “soffre di disturbo bipolare della personalità e ha avuto problemi legati al consumo di sostanze stupefacenti. E’ stato arrestato altre volte”. Proprio la madre parlando attraverso i media aveva acceso l’attenzione sul figlio ribadendo come il carcere non fosse il posto migliore per lui, alla luce della sua patologia e sollecitando un trasferimento in una struttura di sicurezza attrezzata per simili casi.

Il figlio di Kim Rossi Stuart finisce nel Tevere/ L'attore lo porta in salvo

© RIPRODUZIONE RISERVATA