Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: è nato il terzo figlio/ Top secret il nome del bebè

È finalmente arrivata la notizia che i tanti fan della coppia stavano aspettando da settimane: Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono diventati nuovamente genitori, per la terza volta. La cicogna, almeno stando ai rumors, avrebbe portato loro un altro maschietto. Obbligatorio il condizionale perché al momento sono poche le informazioni ufficiali disponibili. Basti pensare che il piccolo è venuto al mondo ormai da qualche giorno. La coppia, però, contrariamente a tanti colleghi dello showbiz, ha preferito gestire il più bello dei momenti nella privacy più totale. Anche il nome, ancora, non è stato comunicato. Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, nonostante la grande popolarità, hanno sempre evitato di dare in pasto ai media la loro vita privata. Non hanno fatto eccezione neanche per la nascita del terzogenito. Stando alle poche informazioni trapelate, il piccolo sarebbe nato lo scorso 28 febbraio, presso la clinica di Roma Casa di Cura Santa Famiglia. La stessa struttura scelta dall’attrice per mettere al mondo gli altri due figli: Ettore (11 anni) e Ian (3 anni). Proprio dalla struttura romana sono state condivise le prime foto della attrice dopo il parto.

La coppia, coerente con la sua scelta di vita, ha tenuto nascosta persino la gravidanza, dandone notizia solo a ridosso dal parto. Lo scorso novembre, infatti, Ilaria Spda aveva rilasciato un’intervista mostrano il pancione ormai impossibile da nascondere. L’unica informazione che aveva dato circa la dolce attesa era che il bebè sarebbe nato a febbraio. E, difatti, “in corner”, il piccolo ha “rispettato i tempi”. E dire che Ilaria Spda non credeva di essere portata per la maternità. Lo aveva dichiarato a Vanity Fair confidando: «Ho un mestiere che amo molto. Rinunciarci per un figlio? Mai. E poi pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventano».

ILARIA SPADA E KIM ROSSI STUART, GENITORI PER LA TERZA VOLTA: IL LORO FU UN COLPO DI FULMINE

A farle cambiare idea, inizialmente, il fatto di essere diventata zia. Esperienza che ha iniziato a far vacillare le sue convinzioni. L’amore per Kim Rossi Stuart poi, evidentemente, l’ha portata a voler esplorare un lato nascosto del suo essere. Oggi, dunque, Ilaria Spada è una donna appagata dall’esperienza della maternità, tanto da voler mettere al mondo una terza creatura. I figli, infatti, pare le abbiano fatto trovare un nuovo equilibrio, portandola a mettere la famiglia al centro del suo mondo.

Come in un film romantico, la coppia si è conosciuta per caso, grazie a un’amica in comune: Caterina Balivo. Il loro è stato un colpo di fulmine e, ad un mese appena dall’incontro, Ilaria Spada ha scoperto di aspettare il primo figlio. Nel 2011, dunque, la coppia è stata benedette dalla nascita di Ettore. Nel 2019 la famiglia si è allargata con l’arrivo di Ian. Un lieto evento arrivato subito dopo le nozze celebrate – ovviamente – in gran segreto. Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, dunque, accolgono nella loro vita il terzo frutto del loro amore. Sono ormai lontani gli anni delle incertezze dell’attrice che, ora, afferma: «Ho capito che ogni figlio che arriva mi migliora, e migliora la coppia. E allora perché fermarci?». Detto… fatto. Arriverà dunque anche una quarta cicogna? Magari portando, questa volta, una femminuccia? Chissà…



