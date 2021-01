Giacomo Urtis/ A rischio eliminazione al Grande Fratello Vip 2020 ma occhio al televoto…

Giacomo Urtis continua ad essere amico di tutti al Grande Fratello Vip 2020 ma continua a finire in nomination e sarà così ormai tutte le settimane visto che Stefania Orlando e i veterani del programma hanno intenzione di nominare sempre i nuovi arrivati. Questo ha creato non poco scompiglio in casa ma è vero anche se Giacomo Urtis e i nuovi arrivati si alleassero, per Stefania Orlando, la Ruta, Zorzi, Mello e Rosalinda Cannavò ci sarebbe poco da fare se non finire allo scontro al televoto. Intanto allo scontro in nomination ci è finito proprio il chirurgo dei vip che continua ad essere amico di tutti e che in questi giorni ha condiviso il cucurio con alcuni dei vipponi in gioco per poi far ritorno in casa proprio domenica per la gioia di tutti. Cosa ne sarà di lui adesso? Lo scopriremo solo questa sera con l’ennesima puntata del reality di Canale5.

Giacomo Urtis eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Quello che è certo è che Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip 2020 è finito allo scontro con Giulia Salemi, Andrea Zenga e Mario Ermito e proprio quest’ultimo in questi giorni ha condiviso con lui il cucurio tirando fuori di nuovo l’argomento Sonia Lorenzini o, semplicemente, il fatto che i vip senior continuino a trattare i nuovi arrivati come giocatori di serie B. In realtà il chirurgo dei vip è stato bene accolto dagli altri e ormai si può dire anche lui un veterano del programma riuscirà a farsi riconoscere come tale anche quando si tratterà di nomination e salvataggi da fare?



