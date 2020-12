Giacomo Urtis/ Ha un debole per Tommaso Zorzi? (Grande Fratello Vip 2020)

Giacomo Urtis è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020: il chirurgo dei vip entrato a programma iniziato è nuovamente in nomination. Un percorso non semplice per Urtis che da quando è entrato nella casa del GF VIP 5 è tra i concorrenti più votati dai vipponi. Come mai? In tanti lamentano del fatto che Giacomo non parli troppo di sé, anche se nelle ultime settimane il chirurgo dei vip ha fatto sentire la sua voce creando non poche polemiche. La prima è quella scoppiata con Tommaso Zorzi che ha avvertito di essere deriso dall’amico. “Non so se hai visto? Io sono arrivato, mi sono messo dietro a fumare, tutti mi guardavano, Giacomo faceva dei gesti e ridevano di me. È pazzo! Amore ridevano di me. Mi sono sentito mortificato, ho spento dopo tre tiri. Sono arrivato e loro tutti zitti, lo sai quando arrivi in un posto e ridono di te. Gli hanno bussato al microfono, perché sono arrivato io, sono uscito a fumare e hanno iniziato a ridere di nuovo” – ha raccontato Zorzi a Stefania Orlando che ha cercato di rassicurarlo: “non ho mai sentito nessuno parlare male di te in tre mesi, poi Giacomo ti adora, guai chi ti tocca. Lui ha detto io voglio dormire con Tommaso. Non ti fare strane idee”.

Giacomo Urtis ha un interesse per Tommaso Zorzi?

Se così fosse il comportamento di Giacomo Urtis sarebbe davvero strano visto che poche settimane fa aveva confessato a Giulia Salemi e Selvaggia Roma un certo interesse verso l’influencer. A raccontare cosa ha detto Urtis è stata la Roma che ha confessato: “non è uno scherzo a lui piaci. Mi ha detto ‘Sai che mi è piaciuto che mi ha fatto le coccole‘. Gli hai suscitato qualcosa. Lui mi ha detto che lo hai toccato sul petto e che sei carino e che ora che andava via Francesco forse aveva qualche speranza. Poi mi fa ‘sai mi ha chiesto di dormire con lui’. Magari il tuo capello diverso, le carezzine, poi la convivenza l’ha stuzzicato. Per lui non sei solo un amico, dagliela una possibilità. Ha cambiato anche un po’ gusti sui ragazzi, io lo vedo sincero secondo me è molto interessato”. Qual è la verità?



