Giacomo Urtis, amaro sfogo dopo intervista di Corona a Belve/ “Avevo creduto alle sue parole quando…”

Fabrizio Corona e le parole su Giacomo Urtis

Fabrizio Corona è stata tra gli ospiti della prima puntata di Belve. Ai microfoni di Francesca Fagnani ha parlato del figlio Carlos, della sua vita privata, ma anche di Giacomo Urtis a cui è legato da un rapporto d’amicizia da diverso tempo. Durante l’estate, tuttavia, Urtis aveva annunciato il matrimonio con Corona svelando di aver ricevuto davvero la proposta di matrimonio nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Tuttavia, nel corso dell’incontro con Francesca Fagnani, affrontando l’argomento, Corona ha detto:

“Stiamo organizzando. Io e Giacomo siamo amici da anni e anni. Abbiamo un rapporto… Lui ci ha creduto e ci è rimasto male. Ora è spaventato da ciò che sto per dire. Sarà lì davanti allo schermo a vedere se smentisco o confermo. Ma se ho chiesto di sposare Sara e ha detto di no, non vado da lui come ripiego”.

La reazione di Giacomo Urtis alle parole di Corona

Le parole di Fabrizio Corona non sono affatto piaciute a Giacomo Urtis il quale, mentre andava in onda l’intervista rilasciata dall’ex re dei paparazzi a Belve, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un amaro sfogo non nascondendo la delusione per aver creduto davvero alle parole di Corona.

“Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’. Tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io. Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità, tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di accettazione. In questo caso non è né Giacomo né Jenni a scrivere queste parole. Ma un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza nessuna considerazione. Eppure ci avevo creduto”, le parole del chirurgo.

