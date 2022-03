Giacomo Urtis attacca Miriana Trevisan “C’è un segreto”/ “Lo rivelerò a tempo debito”

Giacomo Urtis attacca Miriana Trevisan su Twitter dopo il confronto che l’ex ragazza di Non è la Rai ha avuto con Biagio D’Anelli nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 2021. Dopo l’eliminazione, Miriana e Biagio non si sono visti e non hanno trascorso alcun momento insieme se non quello nello studio con Alfonso Signorini subito dopo l’addio della Trevisan al reality show. Dopo le dichiarazioni che Biagio ha rilasciato a Mattino 5 e a Pomeriggio 5, Miriana si è confrontata con lei proprio al Grande Fratello Vip.

“Stai mentendo Biagio. Io non ti ho contattato? Stai mentendo e ho tutte le prove, stai mentendo ed è molto triste. Dici bugie e questo è brutto, da te non me l’aspettavo. Tu mi hai detto che appena uscita sarei dovuta stare con mio figlio e la mia famiglia e che poi ci saremmo visti noi. Adesso ti lamenti che non sono stata subito con te? Ci sono testimoni che tu non mi hai chiesto subito il numero stai mentendo! Sì stai mentendo, io non ho mai detto che dovevi parlarmi chiamando il mio agente. Non so quale gioco stai facendo”, ha sbottato Miriana in studio come riporta Biccy.

L’affondo di Giacomo Urtis a Miriana Trevisan

Giacomo Urtis che, durante la propria esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2021 non ha mai avuto molta fiducia nella storia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, su Twitter, ha commentato l’atteggiamento dell’ex ragazza di Non è la Rai. “Ci vediamo domani!?Rivolgiti al mio agente. Il mio prossimo mood“, ha cinguettato su Twitter il chirurgo.

“Miriana che tristezza”, ha aggiunto ancora la Trevisan. “Il segreto in realtà è un altro. Lo dirò a tempo debito”, ha concluso Giacomo. Quale sarà il segreto di cui parla Giacomo Urtis? Cosa accadrà tra il chirurgo e Miriana? Ci sarà un confronto tra i due? I fan della coppia Miriana-Biagio, nel frattempo, aspettano di conoscere i motivi dell’allontanamento.

Ci vediamo domani!?

Rivolgiti al mio agente😎

Il mio prossimo mood #gfvip

#gfvip — Giacomo Urtis (@giacomourtis) March 10, 2022

MIRIALAGNA CHE TRISTEZZA #gfvip — Giacomo Urtis (@giacomourtis) March 10, 2022

IL SEGRETO IN REALTÀ È UN ALTRO , LO DIRÒ A TEMPO DEBITO#gfvip — Giacomo Urtis (@giacomourtis) March 10, 2022





