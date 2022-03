Miriana Trevisan Vs Biagio D’Anelli: “Sta mentendo su noi”/ “Se lo amo? Sono confusa”

La semifinale del Grande Fratello Vip dà ampio spazio al confronto tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Prima dell’ingresso di quest’ultimo in studio, Alfonso Signorini chiede a Miriana le motivazioni della fine di quello che sembrava un idillio d’amore. La showgirl però non vuole sbilanciarsi più di tanto: “Lui voleva parlare in privato, vivermi in privato… In realtà non è stato così. È successo qualcosa di strano quando sono uscita dalla Casa, sentivo una freddezza. L’ho cercato poi, certo che l’ho cercato…”, racconta. E continua “Io ho ancora voglia di parlare con lui da sola, sto cercando un chiarimento da lui. – spiegando che – Aveva detto che non voleva portarsi dietro le telecamere e invece l’ha fatto. In questo momento in voglio parlare con lui da sola come ci eravamo promessi.”, ribadisce la Trevisan.

Confronto tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip

Quando Signorini le chiede se è ancora innamorata di Biagio, Miriana replica: “Sono confusa, sto ripensando a tutto quello che mi hanno detto: gli avvertimenti, gli aerei, la famiglia… Ora provo ancora dei sentimenti ma sono in una riflessione profonda.” Entra allora Biagio che ripercorre le tappe già raccontate a Mattino 5 e Pomeriggio 5. I fatti sembrano essere effettivamente andati come lui racconta se non per l’aspetto della telefonata. Miriana arriva infatti ad accusarlo: “Stai mentendo ed è una cosa molto triste, da te non me l’aspettavo.” Eppure le versioni di altri sembrano confermare proprio quella di Biagio.

