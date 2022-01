Giacomo Urtis/ Come reagirà quando saprà che Katia Ricciarelli gli ha dato della “donna”?

I nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip 2021 hanno spesso l’obbiettivo di aggiungere maggiore pepe alle vicende già in corso. Non sempre però tutti riescono nell’intento come dimostrato dal ruolo attuale di Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip è entrato di recente all’interno della casa in compagnia di Valeria Marini, in qualità di unico concorrente. Fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 Giacomo Urtis non si è reso partecipe di dinamiche rilevanti tra i coinquilini salvo alcuni interventi ironici e alcuni scoop riguardanti il suo lavoro, il chirurgo durante le ultime puntate si è limitato ad essere spettatore delle forti discussioni tra gli altri concorrenti.

Katia Ricciarelli da della donna a Giacomo Urtis/ Il web e la casa in rivolta

Durante la puntata andata in onda lo scorso lunedì Giacomo Urtis ha avuto modo di mettersi in luce solo durante il momento delle nomination quando, per l’ennesima volta, è entrato in disaccordo con Valeria Marini per via del concorrente scelto dal chirurgo per la nomination: Miriana Trevisan. Nel corso della puntata, inoltre, Giacomo Urtis ha avuto anche un momento di confronto con la showgirl per via di alcune frasi dette a Soleil Sorge sulla vita privata di Miriana e per essersi espresso in maniera negativa in merito al futuro della relazione tra lei e Biagio D’Anelli.

Giacomo Urtis “Mirana Trevisan? Regali da 20/30mila euro”/ Lei “Mi rivolgo ai legali”

Giacomo Urtis vittima delle frasi di Katia Ricciarelli

Fino a questo momento i giudizi del pubblico in merito a Giacomo Urtis fino a questo momento sono piuttosto negativi, soprattutto perché il pubblico da casa avrebbe voluto vedere da parte del chirurgo un maggiore coinvolgimento e una maggiore esposizione, anche con la sua compagna di viaggio con la quale continua ad avere piccoli litigi e battibecchi che mettono in evidenza l’insofferenza di entrambi di essere un unico concorrente, chissà se nelle prossime puntate la redazione sceglierà di dividere la coppia in due concorrenti singoli così da permettere ad entrambi i concorrenti di mettere in risalto il proprio carattere.

Giacomo Urtis, baci passionali con Miriana Trevisan/ Complice l'euforia di Capodanno

Le differenze ideologiche tra Valeria Marini e Giacomo Urtis nelle ultime settimane sono state messe bene in evidenza anche grazie alla divisione dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 in due gruppi distinti tra chi si schiera a favore di Katia Ricciarelli e chi invece invoca a gran voce l’eliminazione della soprano. Giacomo negli ultimi giorni è stato anche vittima di una delle tante frasi dette dalla Ricciarelli che ha dato al chirurgo della donna scatenando l’ira del web e degli altri inquilini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA