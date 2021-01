Giacomo Urtis/ Dopo il Gf Vip diventa attore: “Protagonista di una serie Tv su…”

È passato meno di un giorno dall’uscita di Giacomo Urtis dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il chirurgo dei Vip è stato eliminato ma già sono tanti i nuovi progetti che bollono in pentola. Uno tra tutti? L’esordio come attore. Lo confessa proprio Giacomo in diretta su RTL 102.5 News a Francesco Fredella. “C’è una piattaforma digitale dove inizierà una serie televisiva di cui sarò il protagonista.” è l’annuncio dell’ex gieffino, che racconta poi di aver già da tempo iniziato a studiare recitazione. È particolarmente entusiasta Urtis per questo nuovo progetto lavorativo, anche se il suo amore più grande rimane la medicina, il suo primo lavoro. Non è mancato nel corso della chiacchierata qualche commento sull’avventura appena conclusasi nella Casa del Grande Fratello Vip.

Giacomo Urtis dopo il Grande Fratello Vip: dal tradimento di Natalia Paragoni alla De Grenet

In merito al gossip sul presunto tradimento di Natalia Paragoni ai danni di Andrea Zelletta, Giacomo Urtis ha dichiarato: “Io non ci ho parlato direttamente con Andrea, lui ha scoperto tutto dalla clip la sera che Dayane ha fatto il confessionale. A me non andava di dirlo, anche perché si parlava di una fidanzata, una persona esterna e non mi andava di dire cose, anche perché io non ero presente ma ho saputo la cosa. Dayane però mi ha coinvolto facendo il mio nome, alla fine ho solo confermato ciò che avevo sentito. Altro non so dirlo, anche se sono state fatte tante supposizioni.” Per quanto riguarda, invece, gli scontri con Samantha De Grenet, Giacomo ammette di aver cambiato idea: “Mi sono molto ricreduto sulla De Grenet perché abbiamo chiarito e istaurato un rapporto di amicizia vero. È stata una scoperta, anche se poi mi ha nominato, ma non è cattiva, è una persona molto bella.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA