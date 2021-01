Natalia Paragoni, perché ha diffidato il Grande Fratello?/ “Dirò tutto solo a Andrea”

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 4 gennaio 2021, Alfonso Signorini ha annunciato ad Andrea Zelletta la volontà della sua fidanzata Natalia Paragoni di non presenziare per un nuovo confronto. Il conduttore ha inoltre svelato di aver ricevuto una diffida dalla stessa Natalia al fine di non parlare ulteriormente della questione del presunto tradimento. Questo ha sollevato un vero e proprio polverone e una pioggia di critiche per la Paragoni che solo dopo ore dalla diretta ha deciso di rompere il silenzio e svelare la motivazione delle sue decisioni. Con un post condiviso su Instagram, la giovane influencer ha spiegato: “Ho scelto di non offrire più ascolto e risposte alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita e che merita il mio amore ogni giorno di più, Andrea”.

La reazione di Andrea Zelletta alla decisione della fidanzata Natalia

Natalia Paragoni ha deciso di fornire tutte le spiegazioni del caso soltanto ad Andrea Zelletta e in privato. Intanto anche l’ex tronista di Uomini e Donne, finita la diretta, ha avuto modo di riflettere su quanto saputo dal conduttore e ha infine fatto le sue riflessioni. “Alla fine io sono sereno. – ha ammesso – Alfonso mi ha detto che posso andarmene, ma l’ha fatto nel senso che posso farlo se non sto bene. L’ho apprezzato, però uscire vuol dire darla vinta a un qualcosa che non c’è secondo me. Sta qui che io mi impunto. Non voglio darla vinta e andare via.” E su Natalia ha infine aggiunto: “La mia ragazza avrà avuto le sue motivazioni. Se avessi avuto cose da chiarire sarei uscito, poi permetti che dopo quella bomba posso avere delle ore di sbandamento dove ho pensato di tutto? Comunque io non credo che lei si sia tirata indietro. Forse mi ha tutelato o non ha voluto riparlare di questa storia.”



