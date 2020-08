Giacomo Urtis è bisessuale/ Bacio con una donna su Instagram e coming out

Il chirurgo plastico dei vip, Giacomo Urtis, ha deciso di fare una nuova rivelazione sulla sua vita personale. Lo ha fatto pubblicando una foto in cui bacia una donna. “Sei l’unica che mi fa diventare un vero galantuomo” è la didascalia della foto in cui bacia sulle labbra una bellissima mora: si tratta dell’ex gieffina Adriana Peluso. Urtis, che si è sempre detto interessato agli uomini e dunque gay, si è dunque ritrovato a dover rispondere alle domande curiose dei fan che si sono chiesti come mai baciasse una donna. Urtis non si è tirato indietro e a chi gli ha chiesto “Ma non eri gay?”, ha risposto “bisessuale”. Un vero e proprio coming out, dunque, quello del chirurgo dei vip.

Giacomo Urtis e la storia con Rodrigo Alves

Solo qualche tempo fa Giacomo Urtis è stato associato a Rodrigo Alves. Si è infatti parlato di una storia tra i due e il chirurgo, mesi fa, si disse inoltre contrario all’imminente operazione del Ken umano per diventare donna. “Sono il suo sostenitore numero uno. – ha dichiarato Urtis in un’intervista dello scorso gennaio al settimanale Nuovo – Quando mi ha detto che voleva diventare donna però mi ha scioccato: mi ero innamorato di lui in versione maschile, ora dovrò usare termini femminili”. E ancora ha aggiunto: “Il Rodrigo che conoscevo è già cambiato, tra poco non esisterà più e questo mi fa male. – e infatti sottolinea – Ora ha fianchi pronunciati e capelli lunghi: ero abituato a vederlo con i muscoli e devo accettare questo cambiamento. Anche dopo la fine della nostra storia siamo legati”.





