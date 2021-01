Giacomo Urtis: “Ecco chi mi ha chiesto ritocchi al GF Vip”/ “Tra le donne Dayane e..”

È entrato come portatore di gossip, poi però Giacomo Urtis è diventato un concorrente del Grande Fratello Vip a tutti gli effetti. Lunedì il televoto l’ha però penalizzato, causandone l’uscita dalla Casa. Una volta fuori, il chirurgo dei vip si è lasciato andare ad alcuni gossip molto interessanti che riguardano anche alcuni dei concorrenti della Casa. Uno in particolare? Urtis ha svelato quali sono le gieffine che gli hanno palesemente chiesto un ritocchino una volta fuori. Intervenuto durante il format Casa Chi, il chirurgo ha fatto alcuni nomi in particolare, come quello di Maria Teresa Ruta ma anche di Dayane Mello e di Stefania Orlando. Tutte e tre avrebbero chiesto un consiglio su cosa migliorare del proprio corpo e del volto.

Giacomo Urtis racconta quali donne al Grande Fratello Vip hanno richiesto dei ritocchini

“Nella Casa? Un continuo di richieste.” ha ammesso Giacomo Urtis parlando di ritocchi chirurgici. Così si è lasciato andare ai nomi: “Stefania Orlando me l’ha chiesto, anche Maria Teresa Ruta. Anche Dayane Mello voleva fare la lipo ma lei è pazzesca, bellissima. – così ha specificato che – La Orlando mi chiedeva cosa dovesse fare ma io le dicevo che stava benissimo.” Argomento che tuttavia lui cercava di non affrontare nella Casa del Grande Fratello Vip: “Evitavo di parlare di chirurgia perché non volevo entrare come medico ma come Giacomo”, ha infatti spiegato sul finale Urtis, temendo che qualcuno potesse credere che il suo ingresso fosse voluto più per voglia di farsi pubblicità che per partecipare al reality.



