Giacomo Urtis fidanzato con l’ex di Tommaso Zorzi?/ “È Kevin”: bomba di Fredella!

“Giacomo Urtis ha una frequentazione fuori dalla Casa!” aveva annunciato solo pochi giorni fa a Pomeriggio 5 Francesco Fredella. Peccato che all’indiscrezione non è poi seguito un nome, lasciando dunque il gossip ‘sospeso’. Il nome tanto atteso è stato però fatto oggi e proprio nel salotto dello show condotto da Barbara D’Urso.

Giacomo Urtis questa volta si è trovato alle strette e non ha potutoevitare che il nome del suo presunto nuovo fidanzato venisse svelato dal noto giornalista. “È una persona che ha frequentato i tuoi studi…” ha aggiunto Fredella, prima di fare il nome alla D’Urso durante la pubblicità. Infatti è stata proprio la conduttrice ad annunciarlo: “Ce l’ho, ho il nome: è Kevin!”

Giacomo Urtis frequenta l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi? Lo scoop a Pomeriggio 5

“Avete presente Kevin, l’ex di Zorzi. È lui!” ha annunciato Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Per chi non lo ricordasse, Kevin è un ex di Tommaso Zorzi che proprio a Live non è la D’Urso raccontò: “Non mi ritengo fidanzato, è un parolone, ci siamo visti per circa due settimane prima che entrasse nella casa. L’ho conosciuto tramite un amico comune, ma all’inizio non mi piaceva, anche per come si mostrava sui social. Poi abbiamo cominciato a sentirci e ci siamo visti subito.” A Pomeriggio 5, Fredella ha svelato inoltre che Urtis e Kevin “Si sono visti”, ma il chirurgo dei Vip ha tentato di sviare le voci, dichiarando che si tratta soltanto del suo tatuatore. Sarà davvero così o quello di Urtis è stato un tentativo per nascondere questo flirt nato da poco?



© RIPRODUZIONE RISERVATA