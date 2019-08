Giacomo Urtis “Ha provato a possedermi…”/ Chi? I social fanno nome di Chando Luna

Giacomo Urtis cambia look a Mykonos, ma la vera novità non è rappresentata né dalle unghie lunghe fluo né dai nuovi addominali. Il famoso chirurgo dei vip è stato avvicinato da un personaggio che la gente ha avuto modo di conoscere in tv. A Dagospia non ha fornito nome e cognome, ma alcuni indizi per risalire all’identità. Si tratta infatti di un «ex fidanzato di una transessuale e di una star delle telenovelas». Cosa è successo tra i due? «L’altra notte ha tentato di possedermi fisicamente», ha raccontato Giacomo Urtis ad Alberto Dandolo. Al giornalista ha spiegato anche di non essersi concesso: «Sono riuscito a negarmi, ma è stato difficile dirgli no». La vicenda però ha scosso il noto chirurgo estetico. «Sono sconvolto. Ora sono in uno stato di schock emotivo». Alberto Dandolo, che ha diffuso la notizia anche attraverso il suo account Instagram, ha commentato: «L’unica, vera notizia del giorno».

GIACOMO URTIS “HA PROVATO A POSSEDERMI”, MA CHI?

Ovviamente sui social è partita subito la caccia all’uomo che ha flirtato con Giacomo Urtis. Gli indizi sono chiari: ha due ex fidanzate note, di cui una transessuale e un’altra che ha lavorato nelle telenovelas. Sui social c’è unanimità nell’ipotesi: «L’ex della Colmonares varia parecchio… Non si fa mancare niente». Il riferimento degli utenti è all’ex fidanzato di Grecia Colmenares, una delle maggiori interpreti delle telenovelas degli anni ’80 e ’90, tanto da essere chiamata “regina delle telenovelas”. Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, è stata legata a Chando Erik Luna. La loro relazione sarebbe finita anche per l’avvicinamento del giovane alla trans Manila Gorio. Tra i due è finita, anche male. «Il suo comportamento mi fa stare male. Tutti commettono errori e anch’io l’ho commesso, ma ora è troppo. Mi vergogno di aver fatto parte del mondo di questa persona per diversi mesi, ma non è mai troppo tardi per tornare indietro e dire stop! Sei davvero disgustosa!!!». È quindi lui che ci ha provato con Giacomo Urtis?

