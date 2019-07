Manila Gorio e Chando Luna hot a Ibiza/ Foto prima di Temptation Island Vip, baci e..

Nessuna crisi tra Manila Gorio e Chando Luna che, come riporta Samigo Press, si lasciano andare alla passione alla luce del sole. La famosa transessuale e l’ex fidanzato della star delle soap opera, Grecia Colmemares, hanno ritrovato l’armonia che sembravano aver perso dopo rumors su presunti tradimenti in seguito ai quali non sono mancati i malintesi. Complice il sole e il caldo di questa estate 2019, Manila e Chando si sono concessi una vacanza ad Ibiza, l’isola spagnola piena di vip italiani e non dove, a bordo di una yatch, si sono lasciati travolgere dalla passione. Tra baci passionali, carezze bollenti e il topless esplosivo di lei, i due non hanno resistito all’attrazione fisica nonostante il grande caldo. Tutto, dunque, procede a gonfie vele tra Manila Gorio e il modello al punto che i due sarebbero pronti anche per Temptation Island Vip.

Manila Gorio e Chando Lun: passione rovente a Ibiza prima di Temptation Island Vip

Mentre le coppie di Temptation Island 2019 continuano a far discutere, sale l’attesa per scoprire i nomi delle coppie che si metteranno in gioco nella seconda edizione di Temptation Island Vip che potrebbe andare in onda, sempre su canale 5, a settembre. Tra le coppie pronte a dire sì ci sarebbe proprio quella formata da Manila Gorio e Chando Luna. Come riporta Samigo Press, Maria De Filippi, dopo aver aperto le porte di Uomini e Donne al trono gay, insieme alla produzione di Temptation Island potrebbe decidere di aprire le porte del villaggio anche alle coppie Gender. Qualora ciò dovesse accadere, quella di Manila Gorio e Chando Luna sarebbe la prima coppia a candidarsi e, probabilmente, a partecipare mettendo così alla prova il proprio rapporto con la presenza di bellissime tentatrici e sexy tentatori.

