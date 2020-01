Giacomo Urtis/ Il chirurgo opera Rodrigo Alves: da Ken a Barbie dopo la loro storia

Giacomo Urtis non ha mai nascosto il suo legame con Rodrigo Alves, il Ken umano, e alla luce della decisione di quest’ultimo di cambiare genere, non stupisce scoprire che è stato proprio l’amico chirurgo ad operarlo. Rodrigo infatti ha scelto di fare coming out e di dichiarare il suo sentirsi donna, organizzando subito i dovuti interventi per la sua trasformazione fisica. “Sono stato il primo a rimanere perplesso di fronte alla notizia che Rodrigo vuole diventare donna, soprattutto dopo aver avuto un flirt con lui. Non potevo credere che lo avesse deciso veramente”, ha dichiarato Urtis al Daily Mirror, “e di comune accordo mi occuperò io di aiutarlo nella sua transizione da uomo a donna”. Rodrigo Alves sarà ospite della puntata di Live – Non è la d’Urso che andrà in onda oggi, domenica 19 gennaio 2020, nella prima serata di Canale 5. Di sicuro scopriremo qualcosa di più sugli interventi affrontati, sulla sua nuova natura di Barbie, come è stato etichettato vista l’associazione precedente a Ken. “Siamo stati molto bene insieme, ma è durata pochi giorni. Mi ha riempito di attenzioni e se vivesse in Italia e avesse più tempo da dedicare a una storia con me, non nascondo che penserei a un legame importante”, ha dichiarato invece Urtis a Novella 2000 due anni fa, quando Rodrigo è entrato nella Casa del Grande Fratello come ospite speciale.

Giacomo Urtis opererà Rodrigo Alves

Non sappiamo ancora molto degli interventi che Giacomo Urtis ha effettuato per permettere a Rodrigo Alves di diventare donna. I due, che in passato hanno avuto un flirt, hanno mantenuto per ora un certo riserbo riguardo l’intero iter, anche se il noto chirurgo dei vip ha pubblicato una clip in cui mostra il processo di femminilizzazione di Alves. Oltre agli interventi in sala operatoria, il Ken umano si è sottoposto infatti ad alcuni ritocchi al viso per modellare i propri lineamenti. Ovviamente con l’aiuto di Urtis, che dopo essersi fatto illustrare alcuni degli interventi già fatti in passato da Rodrigo, ha consigliato alcune modifiche. “Caro Rodrigo oggi faremo la femminilizzazione del viso non chirurgica, che comprende zigomo, mascellare, fronte perché le ragazze hanno una fronte più tonda e quindi sarà più tonda. Anche le labbra”, dice Urtis durante una Storia di Rodrigo. Nei secondi successivi possiamo assistere alle iniezioni fatte dal chirurgo per modellare il viso di Alves: “Abbiamo diviso gli zigomi in quattro parti e abbiamo ritoccato questa parte posteriore in modo che la guancia sia più tagliata e quindi molto più fotogenica, femminilmente parlando”, dice alla conclusione del trattamento. Clicca qui per guardare il video di Giacomo Urtis e Rodrigo Alves.

© RIPRODUZIONE RISERVATA