Giacomo Urtis, in abito da sposa/ “Per tutti gli uomini sposati con cui sono stato”

Giacomo Urtis sfila in abito nuziale: le parole del chirurgo

Giacomo Urtis, da qualche tempo, ha iniziato a vestirsi da donna sui social con un look da Barbie mentre si scatena a ritmo di musica. Come se non bastasse, il chirurgo plastico ha partecipato all’evento Roma sposa per il brand Celli Centro Sposi, e ha sfilato in abito da sposa. L’ex gieffino è entrato sulle note dell’Ave Maria sfoggiando il suo principesco vestito nuziale.

GF Vip, Giacomo Urtis stronca Ginevra e Antonino/ "Lui è narciso e..."

Non è finita qui, Giacomo Urtis una volta terminata la sfilata ha lanciato una frecciata al veleno: “Per tutti gli uomini sposati con cui sono stato o che mi scrivono e che poi non mi sposano. E così io mi sposo lo stesso“. La sfilata organizzata da Nathalie Caldonazzo ha fatto il boom di visualizzazioni con le battute del chirurgo, che aggiunge: “Non mi rivolgo a nessuno dei presenti in sala”. Ovviamente, il video sta facendo il giro dei social con un seguito notevole.

Giacomo Urtis si trasforma in Barbie/ Le foto e video sui social del chirurgo

Niente panico,lui sposa se stesso pic.twitter.com/N0djOS4Wqh — SAIL 🪐 (@AfoolSane) January 23, 2023

Giacomo Urtis asfalta Antonino Spinalbese: “E’ innamorato di se stesso”

Giacomo Urtis è molto noto per aver partecipato al Grande Fratello Vip, e per le diverse ospitate televisive. Il chirurgo estetico continua a seguire le dinamiche del reality show anche in questa edizione, e ai microfoni di Turchesando di Radio Cusano Campus ha rivelato cosa pensa di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini.

Sull’ereditiera l’ex gieffino dichiara: “Il comportamento di Ginevra non mi piace: se hai il fidanzato, perché entri nella Casa a fare finta che ti possa piacere Antonino? Poi se entri dentro che hai quella missione, alla fine almeno baciatelo, quindi cosa sei entrata a fare? Per presentare il tuo singolo?” Urtis ne ha anche per Spinalbese: “Antonino è narciso, secondo me è innamorato di se stesso. Ha il suo parterre di corteggiatrici, lui è carino ma alla fine non è questo granché”.

GF vip 7, Giacomo Urtis nel cast?/ "Stavolta in coppia con..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA